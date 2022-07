Back to Black: il biopic su Amy Winehouse si farà, con la regia di Sam Taylor-Johnson

News Cinema

Semaforo verde per il film biografico su Amy Winehouse intitolato Back to Black, che sarà diretto da Sam Taylor-Johnson, la regista di Cinquanta sfumature di grigio.

Il biopic su Amy Winehouse intitolato Back to Black ha finalmente ricevuto l'ok e si può quindi partire con la vera e propria pre-produzione per poi entrare in lavorazione. Questo perché Studiocanal, che produce, ha trovato il regista, o meglio la regista, trattandosi di Sam Taylor-Johnson.

A chi ha la memoria corta ricordiamo che Sam Taylor-Johnson ha diretto, oltre a quel Nowhere Boy che racconta l’adolescenza di John Lennon e la nascita dei Beatles, lo strafamoso Cinquanta sfumature di grigio, che poi è senz'altro il capitolo migliore della trilogia cinematografica con Jamie Dornan (Christian Grey) e Dakota Johnson (Anastasia Steele). Sam è anche produttrice di Back to Black, mentre la sceneggiatura è di Matt Greenhalgh, che ha esordito proprio con un biopic: Control, sul frontman dei Joy Division Ian Curtis.

Back to Black: di cosa parla il film?

Su quale parte della vita di Amy Winehouse si concentrerà Back to Black? Il film parlerà degli esordi della cantante e della scalata al successo, concentrandosi ovviamente sull'album che dà il titolo al biopic e che ebbe una popolarità stratosferica, vinse una pioggia di premi e che conteneva la famosa "Rehab". Back to Black ha la piena approvazione della famiglia di Amy Winehouse e si soffermerà anche su episodi della sua vita privata e sulle sue dipendenze da alcool e droga.

Non è la prima volta che la dolorosa e breve esistenza della Winehouse viene raccontata al cinema. Nel 2015 è uscito il documentario Amy, che ha vinto l'Oscar. C’era inoltre un progetto legato alla Lotus Entertainment e a Noomi Rapace.

E adesso la domanda da 100 milioni di Euro: chi interpreterà Amy Winehouse in Back to Black? Ancora nessuna attrice è stata scelta, ma noi rammentiamo che, tempo fa, Millie Bobby Brown, meglio conosciuta come la Undici di Strangers Things e la Enola Holmes dell'omonimo film, aveva espresso il desiderio di impersonarla.

Della filmografia di Sam Taylor-Johnson fa parte anche A Million Little Pieces, un altro film che narra di dipendenze da droga e da alcool e di un percorso riabilitativo: quello dello scrittore americano James Frey. Lo interpretava Aaron Taylor-Johnson, il marito della regista.