Back to Black: ecco il primo trailer italiano ufficiale del film su Amy Winehouse

Data d'uscita fissata in Italia per il 18 aprile per questo biopic diretto da Sam Taylor-Johnson che racconta la rapida ascesa di Amy Winehouse e la pubblicazione del suo rivoluzionario, omonimo album. Ecco il trailer italiano ufficiale di Back to Black.

A Sanremo Amy Winehouse non è mai andata. Però, nel 2004, quando aveva appena pubblicato il suo primo album, intitolato "Frank" si esibì al Festivalbar. Non ditelo a Amadeus, però.

Se questa bravissima e sfortunata cantante inglese non l'abbiamo mai vista ma mai la vedremo sul palco dell'Ariston, la vedremo però presto sul grande schermo. Arriverà infatti il 18 aprile nei cinema italiani Back to Black, film biografico dedicato a Winehouse che prende il titolo dal secondo e ultimo album pubblicato in vita dalla cantante, morta a soli 27 anni per via degli eccessi alcolici, ma anche per la sua dipendenza dalle droghe e per i disturbi alimentari di cui soffriva.

Back to Black è stato diretto da Sam Taylor-Johnson. A interpretare Amy Winehouse nel film è Marisa Abela, attrice inglese classe 1996 che è apparsa di recente in Barbie; al suo fianco nomi più noti come quelli di Jack O'Connell, Eddie Marsan e Lesley Manville, questi ultimi nel ruolo di Mitch e Cynthia, padre e nonna della cantante.

Questo che vedete qui sotto è il primo trailer italiano ufficiale di Back to Black:



