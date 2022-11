Babylon: una featurette del nuovo film di Damien Chazelle con Brad Pitt e Margot Robbie

News Cinema

Questo atteso film, che il regista di La La Land ha definito "una lettera al veleno a Hollwood, ma una lettera d'amore al cinema", arriverà a gennaio in Italia distribuito da Eagle Pictures. Ecco una nuovissima featurette di Babylon, e i character poster con tutti i protagonisti.

"Penso che questo film sia stato scritto con una penna avvelenata: è una lettera d'odio a Hollywood, ma una lettera d'amore al cinema".

Così Damien Chazelle, il regista di Whiplash e La La Land, ha parlato pochi giorni fa negli Stati Uniti del suo nuovo, atteso film, Babylon, che vedremo in Italia a gennaio distribuito da Eagle Pictures e di cui vi mostriamo di seguito una nuova featurette video.

Interpretato da Brad Pitt e Margot Robbie, ma anche da Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li, P.J. Byrne, Lukas Haas, Olivia Hamilton, Tobey Maguire, Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving e Olivia Wilde, Babylon è ambientato nella Los Angeles degli anni Venti e racconta "una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l'ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un'epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood".

L'epoca, quella raccontata dal film, durante la quale gli scandali che provenivano dalle colline di Hollywood furono così clamorosi da spingere alla realizzazione del cosidetto Codice Hays, che voleva raddrizzare la moralità, perlomeno apparente, dell'industria cinematografica statunitense.

Le reazioni social alle prime proiezioni di Babylon avvenute negli Stati Uniti parlando di un film estremo e passionale, che ha diviso gli osservatori tra chi lo giudica in modo estremamente positivo e chi, invece, ha visto nelle ambizioni e nei toni usati da Chazelle qualcosa di eccessivo.

In attesa di poterlo vedere anche noi, spazio a questo video di Babylon in cui immagini del film si mescolano alle dichiarazioni di regista e interpreti.

Babylon: una featurette

Babylon: Welcome to Babylon: video speciale con interviste al regista e ai protagonisti del Film - HD

I character poster di Babylon

Babylon: il trailer ufficiale del film