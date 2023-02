Babylon: quel cartellone di Jackass Forever negli anni Cinquanta di cui Chazelle non si è accorto…

News Cinema

Uno spettatore dall'occhio di falco si è reso conto che in una scena di Babylon ambientata negli anni Cinquanta c’è un cartellone pubblicitario di Jackass Forever e ha fatto notare al mondo la svista. E se invece fosse un Easter Egg?

Al contrario di La La Land, Babylon non ha incantato la critica USA, anzi sarebbe meglio dire che l'ha delusa, se si pensa che su rottentomatoes solo il 56% di recensioni sono positive. In più, a fronte di un Everything Everywhere All at Once, che si presenta con 11 candidature agli Oscar 2023, il nuovo musical di Damien Chazelle ha soltanto 3 nomination (costumi, scenografia e colonna sonora). Forse, allora, sarebbe più corretto dire che il film ha diviso pubblico ed esperti del settore, che lo hanno o detestato cordialmente o adorato.

Proprio oggi veniamo a sapere di un piccolo errore commesso da Chazelle che potrebbe essere usato come arma contro di lui dai detrattori del suo affresco sulla Hollywood degli anni '20. Si tratta di una bazzecola, che avranno notato in pochissimi e che ricorda i tanti orologi al quarzo al polso di attori o comparse di film ambientati ai tempi dell'Impero Romano o dell'antica Grecia. Un utente di Twitter, che si è accorto della svista, ha subito condiviso un'immagine di Babylon in cui si vede un cartellone pubblicitario di Jackass Forever. Si tratta di una delle scene finali del film, quando il personaggio di Manuel Torres detto Manny (Diego Calva) cammina per le strade di Los Angeles prima di entrare in uno Studio.

La foto del cartellone di Jackass Forever in Babylon

Nel Tweet si vede benissimo il cartellone del quarto film della serie di Jackass. Uscito il 4 febbraio del 2022, Jackass Forever stava per debuttare proprio mentre Damien Chazelle effettuava le riprese del kolossal con Brad Pitt e Margot Robbie. Avendo moltissimo girato, ben più delle tre ore che abbiamo avuto occasione di vedere in sala, è possibile che al regista sia sfuggito l'incriminante dettaglio. Non sappiamo se le edizioni in DVD e Blu-Ray di Babylon siano già state "chiuse", ma è probabile che verrà fatto un piccolo taglio prima di proiettare il film o di nuovo in sala oppure a qualche festival. Secondo la fonte della notizia (Screen Rant), l'errore del manifesto che sembra arrivato dal futuro contribuisce al fascino del film, e magari qualcuno lo andrà a vedere solo per notare lo sbaglio.

E se invece Chazelle avesse deciso di lasciare il cartellone di proposito, quasi a sottolineare che lo sguardo su Hollywood che il film offre appartiene a un uomo del ventunesimo secolo? Non possiamo saperlo, ma se ci capiterà di incontrare in futuro Damien, glielo chiederemo senz'altro.

my favorite surprise at the end of babylon was the jackass forever billboard making an appearance on a 1952 studio lot pic.twitter.com/RA6HJIyiG0 — Owen (@styleboy4life) January 31, 2023