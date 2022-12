Babylon non è storicamente accurato: Paul Schrader all'attacco

News Cinema

Non è la prima volta che Paul Schrader si esprime sull'opera di un collega. Di Babylon smentisce l'accuratezza storica che Damien Chazelle presenta come meticolosa.

Babylon, il film più ambizioso di Damien Chazelle, che arriverà nei cinema italiani il 19 gennaio, è già uscito in America il 23 dicembre dividendo pubblico e critica. Tra coloro che l'affresco sul cinema degli anni Venti ha lasciato perplessi a dir poco c'è il regista Paul Schrader, non nuovo a critiche del lavoro dei colleghi, che si è espresso in proposito su Facebook col post che trovate qua sotto.

La critica di Paul Schrader sulla supposta accuratezza storica di Babylon

Damien Chazelle ha ripetutamente affermato di aver condotto estese ricerche sulla Hollywood del periodo per il suo Babylon, e che a un certo punto si era talmente incartato da dover mettere un punto e smettere, o il film non sarebbe mai nato. Paul Schrader, nel post su Facebook, critica proprio questa presunta accuratezza storica. Schrader scrive: "Babylon è molte cose ma sicuramente non è storicamente accurato. Dopo aver letto una quantità di articoli piazzati ad arte sulla voluminosa "ricerca" dei cineasti, sono rimasto perplesso. Qualche storico del cinema è d'accordo con questa sedicente storicità del film?".

Ora, si sa che un film è principalmente un'opera di fantasia, a meno che non sia un documentario, ma è pur vero che in molte interviste Chazelle ha parlato di questo aspetto, dal momento che Babylon presenta storie e personaggi che dovrebbero rappresentare la realtà di quei folli anni Venti del secolo scorso. Di eccessi il mondo del cinema è sempre stato ricco, come dimostrano anche i due volumi di Hollywood Babylon di Kenneth Anger, che lo conosce bene. Ma Paul Schrader, che non è certo digiuno in materia, è evidentemente rimasto perplesso per altro.

Come dicevamo, non è la prima volta che Schrader se la prende con un collega. Nel 2019, in un post su Facebook che ha poi cancellato, si espresse su Brian De Palma in questi termini, che hanno il sapore di un'antipatia personale profondamente radicata: "Non mi fate parlare di Brian De Palma. Ho rivisto Redacted l'altra sera perché pensavo che con la totale libertà artistica potesse puntare alle stelle. E lo ha fatto. Ma le stelle erano al di là della sua portata. La sceneggiatura è scontata, è debole. Ed è perché Brian è scontato, ed è artisticamente debole. Pattina velocemente su ghiaccio sottile. Questa è la sua storia. Questo il suo imbroglio". Che dire? Paul Schrader invecchiato è diventato più "grumpy" e non è che nella sua pur brillante carriera abbia scritto e diretto solo capolavori. Considerando il suo atteggiamento con De Palma, a Chazelle è andata fin troppo bene.