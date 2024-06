Baby Driver 2 confermato per Edgar Wright dopo L'uomo in fuga

News Cinema

Da tempo Edgar Wright pensa a un sequel del suo bellissimo Baby Driver. Stando ai soliti bene informati, sarà questo il suo prossimo progetto dopo l'adattamento de L'uomo in fuga e prima di Barbarella.

Edgar Wright è, a nostro avviso, uno dei migliori registi contemporanei. Appassionato cinefilo e musicofilo, capace di spaziare attraverso generi ed epoche, non è abbastanza considerato da certa critica perché troppo "pop" o nerd. Ma ogni volta è capace di sorprendere e di sfornare gioielli incompresi come Ultima notte a Soho e il documentario The Spark Brothers. Al momento Wright ha una serie di progetti in via di sviluppo, da un nuovo adattamento di L'uomo in fuga di Stephen King al remake di Barbarella, ma sembra che le notizie che circolavano l'anno scorso sul sequel di Baby Driver siano fondate, almeno a sentire l'espertone di scoop Daniel Richtman.

Baby Driver 2 si farà

Secondo appunto Richtman, Edgar Wright dirigerà Baby Driver 2 subito dopo The Running Man, le cui riprese dovrebbero iniziare a fine anno, mentre Barbarella con Sydney Sweeney, ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, verrà spostato più avanti. Non si sa ancora se Ansel Elgort e il resto del cast del primo film torneranno nel sequel, ma sembra che il ruolo di Jon Bernthal sarà assai ampliato. In Baby Driver, ricordiamo, c'erano anche Jamie Foxx, Jon Hamm, Kevin Spacey ed Elza Gonzalez. Quanto a Barbarella, si parla del 2026 o addirittura del 2027, mentre un altro titolo di cui si era passato in relazione a Wright, The Chain con Emma Stone, è stato cancellato. Noi speriamo che un progetto di alto livello come L'uomo in fuga porti a Edgar Wright tutta l'attenzione che merita, dandogli la possibilità di arricchire il cinema con le sue nuove e originali visioni.