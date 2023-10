Awareness, il potere dell’illusione arriva su Prime Video

News Cinema

Il potere dell'illusione è irresistibile in Awareness, nuovo film Original disponibile su Prime Video con un cast intrigante che include anche Pedro Alonso.

In arrivo su Prime Video a partire da oggi, 11 ottobre 2023, Awareness è un film Amazon Original spagnolo che oltre a proporre temi e trame avvincenti ha scelto anche un cast di tutto rispetto, riunendo alcuni volti già noti al pubblico del piccolo schermo. Diretto da Daniel Benmayor, Awareness può contare su Pedro Alonso, un nome che in molti avranno già associato a La casa di carta (La casa de papel), fortunatissima serie televisiva di Netflix che a breve proporrà uno spin-off proprio su Berlino, il personaggio di Alonso. In Awareness, invece, interpreta un padre meticoloso che vorrebbe soltanto proteggere suo figlio anche dalle sue stesse capacità.



Awareness: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Guarda subito Awareness su Prime Video

Awareness: la trama e il cast del film su Prime Video

Awareness racconta di Ian, un adolescente solitario e ribelle dotato di un potere particolare che incute non poco timore. Ian sa manipolare la mente generando illusioni visive, un potere particolare e letale se finisse nelle mani sbagliate e che spaventa anche suo padre. Ian utilizza questa sua capacità per commettere piccole truffe e per questo finirà per avere un bersaglio sulla sua schiena. Due sono le organizzazioni (rivali) che cercheranno di mettere le mani sul ragazzo per sfruttare il suo potere. Ciò accade nel momento in cui Ian commette un errore: una delle sue truffe finisce male e le illusioni create dalla sua mente avranno un impatto sulla realtà circostante. Ian ha perso il controllo e adesso due organizzazioni sono sulle sue tracce per poter sfruttare il suo potenziale.

Nel cast di Awareness troviamo anche Maria Pedraza, attrice che a sua volta ha recitato in una famosa serie televisiva di Netflix, Élite. Così come Óscar Jaenada, Carlos Scholtz e Lela Loren (American Gods). Presentato al Sitges Film Festival, il film sci-fi ha permesso al regista di realizzare un suo desiderio. Da tempo infatti voleva mescolare azione e fantascienza inclusi i poteri mentali in un film:

Da anni, avevo in mente di fare un film sui superpoteri e ambientarlo nell’universo ispanico, una terra in cui non è cosa di tutti i giorni realizzare progetti di fantascienza e azione. Il mio desiderio principale era quello di aprire un varco in un genere che la Spagna, mia terra d’origine, non sfrutta particolarmente. Sono abituato ad andare dritto al nocciolo della questione, grazie anche alla mia esperienza nel mondo della pubblicità, e a usare un ritmo frenetico per non dar modo allo spettatore di distrarsi ed evadere da quello che racconto.