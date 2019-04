Avengers Endgame: La fine di un viaggio che ci ha resi parte di qualcosa di grande

Sono trascorsi undici anni da quando Tony Stark/Iron Man, il magnate delle armi con il cuore artificiale, ci ha catapultato nell'entusiasmante Universo Cinematografico Marvel, in quella dimensione spazio-temporale che abbatte i limiti del reale e ci fa credere che tutto sia possibile.

Da allora abbiamo assistito ad altri 22 film, abbiamo gioito, ci siamo emozionati, affezionati, abbiamo pianto e sperato insieme ai nostri Vendicatori, ma la fine, ahimè, è parte del viaggio.

Non si può dire molto dell'ultimo straordinario cinecomic dei fratelli Russo senza fare necessariamente riferimento ad alcuni dei colpi di scena che lo rendono quel galvanizzante capolavoro che è.





Ciò che è certo è che Avengers: Endgame è un trionfo di emozioni, la fine di un'epopea che rende giustizia allo strabiliante e sofferto percorso degli eroi di casa Marvel, uno sforzo cinematografico dal perfetto equilibrio, che porta a compimento le singole storie di vita di ognuno di loro e le fa coincidere con il fine ultimo per cui tutto è iniziato: la salvezza dell'intero universo.

E allora, dopo i teaser e le anticipazioni a cui abbiamo assistito nell'ultimo periodo, non ci rimane che sederci in quella sala buia a goderci l'ultimo viaggio, con la speranza, che in fondo ci accompagna sin dal primo capitolo del MCU, che alla fine e nonostante tutto, ogni cosa andrà per il verso giusto.

Trascorso un anno da quel fatale schiocco di dita che ha ridotto in cenere metà della vita nell'universo, abbiamo sperato che il tempo passasse in fretta, che quanto prima arrivasse il momento della rivalsa. Ora l'attesa è finita, Endgame, uno dei film con forse il più alto livello di hype nella storia del cinema, è finalmente uscito, pronto a saziare quella voglia di sapere come andrà a finire che da sempre ci ha tenuti incollati alla poltrona. La resa dei conti non può che essere carica di aspettative, ma questa volta sono più alte, perché il desiderio che ogni tassello torni al suo posto supera di gran lunga la speranza che gli eventi seguano il loro corso.

Ma da dove nasce tutta questa speranza? Dalla fiducia! Sì, perché siamo cresciuti insieme agli Avengers condividendo con loro tante avventure: eravamo lì quando Loki ha tentato di conquistare il mondo insieme ai Chiaturi o quando Cap e Tony si sono dati battaglia l'un l'altro. In ogni conflitto sulla Terra o altrove, una parte di noi lottava accanto ai nostri supereroi. Ora, siamo pronti ad affrontare il nuovo capitolo, sicuri di ritrovare sullo schermo qualcuno che conosciamo bene, degli alleati. La Marvel ha fatto sentire ogni spettatore come parte di qualcosa, qualcosa più grande di noi, di una famiglia. Una delle chiavi narrative del film è proprio il percorso di evoluzione e crescita che i nostri beniamini compiranno, insieme al sacrificio, al senso della famiglia e all'enorme peso del lutto con cui, per un motivo o per un altro, tutti dovranno fare i conti.