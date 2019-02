Avengers Endgame: Gwyneth Paltrow sarà Pepper Potts per l'ultima volta, è ufficiale

Dopo oltre un decennio e 7 film in cui ha interpretato il ruolo di Pepper Potts, Gwyneth Paltrow si appresta ad abbandonare l'Universo Cinematografico Marvel.

Se così fosse - e sembra proprio che lo sarà - Avengers Endgame, in uscita nel mese di aprile prossimo sarà l'ultima possibilità di vedere l'attrice Premio Oscar nei panni del fidato e amato braccio destro di Tony Stark.



Avengers: Endgame: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

In un'intervista a Variety, Gwyneth ha spiegato nel modo più diretto e onesto la sua decisione: "A questo punto sono troppo vecchia per indossare una tuta. Mi sento molto fortunata ad averlo fatto, anche perché mi ci hanno praticamente trascinata dentro. Ero amica di Jon Favreau, e fare il primo Iron Man è stata un'esperienza meravigliosa, soprattutto vedendo come è diventato importante per i fan". Nella stessa intervista la Paltrow ha lasciato intendere che non escluderebbe comunque dei camei nei prossimi film dell'UCM.

"Mi sento onorata ad aver fatto parte di qualcosa che appassiona così tanto il pubblico. Se mi chiedessero di tornare per un giorno? Certo, ci sarò sempre se hanno bisogno di me".