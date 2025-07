Avengers: Doomsday, svelato il vero leader dei Vendicatori, Non è Sam Wilson

News Cinema

Secondo il regista di I Fantastici 4: Gli Inizi, il vero leader dei Vendicatori in Avengers: Doomsday non sarà Captain America.

Avengers: Doomsday introdurrà un nuovo leader per i Vendicatori e, stando alle recentissime anticipazioni, quel ruolo non spetterà al nuovo Captain America di Sam Wilson. Sia Captain America: Brave New World che Thunderbolts* hanno suggerito il ritorno dei Vendicatori, un team ben assortito che dovrà trovare un modo per far funzionare questa turbolenta collaborazione in vista di un nuovo villain. Ma a chi toccherà guidarli contro Dottor Destino?

Avengers: Doomsday, rivelato chi sarà il nuovo leader degli Avengers

In Captain America: Brave New World, a Sam Wilson è stato chiesto di riassemblare gli Avengers. Nonostante fosse riluttante inizialmente, Wilson ha poi cambiato idea iniziando a comporre il suo team con il nuovo Falcon. Anche il finale di Thunderbolts*, però, a gran sorpresa ha offerto al mondo un nuovo team di Avengers con tutti gli antieroi di Valentina Allegra de Fontaine. Una scelta non esattamente apprezzata da Sam Wilson, ma che a quanto pare non avrà grande voce in capitolo in Avengers: Doomsday. A raccontare di più è stato Matt Shakman, il regista di I Fantastici 4: Gli Inizi. Secondo Shakman, il vero leader sarà Reed Richards, Mister Fantastic interpretato da Pedro Pascal. Ai microfoni di Variety ha spiegato: “Passa dall'essere lo scienziato nerd rinchiuso in laboratorio, al marito e padre che farebbe qualsiasi cosa per proteggere la sua famiglia, fino all'uomo che guida gli Avengers. Ho capito che la versione che stavamo costruendo doveva contenere tutti questi elementi”.

La scena post-credit di Thunderbolts* ha mostrato l’arrivo dei Fantastici 4 nella linea temporale ufficiale del MCU, motivo per cui è plausibile che Reed Richards guiderà gli Avengers in una nuova battaglia. Ma perché toccherà proprio a lui? Il motivo è semplice: il Dottor Destino è la nemesi di Reed nei fumetti, per cui creare questo legame anche nel MCU era necessario.