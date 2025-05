Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. si mostra sul set e chiama in causa Jeremy Renner

News Cinema

Robert Downey Jr. è tornato operativo sul set Marvel e ha immortalato un primo scatto dietro le quinte di Avengers: Doomsday chiamando in causa Jeremy Renner.

Robert Downey Jr. ha mostrato il suo trionfale ritorno sul set del Marvel Cinematic Universe, immortalandosi in uno scatto che rivela molto poco del suo Dottor Destino, ma che evidenzia la sua forma fisica. Sono trascorsi diversi anni dall’ultima volta che l’attore ha indossato la maschera di Iron Man. In Avengers: Endgame, Tony Stark ha sacrificato se stesso per sconfiggere Thanos e salvare tutti e, a distanza di anni da allora, il suo interprete Robert Downey Jr. è di ritorno nel MCU per interpretare un nuovo personaggio. Non è chiaro se Dottor Destino e Tony Stark abbiano qualcosa in comune (la somiglianza estetica, del resto, parla da sé), ma i Marvel Studios non hanno intenzione di lasciarsi scappare qualcosa dalla bocca al momento, per cui ogni dettaglio è ben protetto dal mistero. Intanto Robert Downey Jr. è già sul set, operativo, e ha immortalato un momento di relax via Instagram.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. mostra un primo scatto dal set del film e chiama in causa Jeremy Renner

Quando Avengers: Doomsday arriverà sul grande schermo, introdurrà un nuovo villain con le fattezze di Robert Downey Jr. Victor von Doom darà del filo da torcere agli eroi Marvel ed è uno dei personaggi più attesi ad oggi nella Multiverse Saga. Il suo look da villain risulta ancora inedito, ma uno scatto condiviso via Instagram ha immortalato Robert Downey Jr. operativo sul set, che mette in mostra i bicipiti ben allenati. Nella fotografia, l’attore si sta godendo un po’ di meritato riposo, leggendo la biografia del suo collega e amico Jeremy Renner, che nel MCU ha interpretato Occhio di Falco e che di recente ha pubblicato My Next Breath. Anche la presenza di Clint Barton non è stata ancora confermata ad oggi nel cast di Avengers: Doomsday, ma Robert Downey Jr. non ha potuto fare a meno di menzionare il collega.

La produzione di Avengers: Doomsday è in corso e molti dei personaggi principali sono stati già annunciati dai Marvel Studios in una lunghissima diretta streaming durata cinque ore circa. Molti altri, però, sono stati esclusi, ma probabilmente per tutelare il fattore sorpresa. Occhio di Falco, ad esempio, è uno dei Primi Vendicatori originali, per cui potrebbe apparire e scontrarsi ancora una volta con un’altra minaccia da vero Vendicatore qual è. Sono pochi, del resto, i superstiti: con Vedova Nera, Iron Man e Steve Rogers fuori gioco, sono rimasti soltanto in tre.Thor è stato già confermato, a differenza di Hulk di Mark Ruffalo e Occhio di Falco di Jeremy Renner.