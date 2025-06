Avengers: Doomsday, nuovi dettagli sul costume di Thor e l'allenamento di Chris Hemsworth

News Cinema

Il personal trainer di Chris Hemsworth ha rivelato qualche dettaglio sull'allenamento dell'attore per ritornare nelle vesti di Thor e ha anticipato una sessione più soft rispetto alle precedenti per via del costume.

Chris Hemsworth è impegnato con un allenamento diverso per Avengers: Doomsday e il motivo è riconducibile al suo costume di scena. Thor è stato uno dei primi personaggi ad essere aggiunto al ricco cast di Avengers: Doomsday, ma ad oggi non è emerso nessun dettaglio degno di nota in merito alla trama o al destino dei personaggi. Nel frattempo, però, la produzione è in corso e Chris Hemsworth è ancora impegnato con la sua sessione di allenamento, interamente dedicata all’efficacia del suo costume di scena.

Avengers: Doomsday, l’allenamento di Chris Hemsworth ruota attorno al costume di Thor

Essendo uno dei primi Vendicatori, e anche uno dei pochi superstiti, Thor è stato coinvolto nel quinto film corale dedicato agli Avengers e il suo interprete, Chris Hemsworth, è impegnato come sempre a scolpire il proprio fisico in vista del suo ritorno sullo schermo. Ma, come anticipato dal suo personal trainer, questo allenamento è diverso dai precedenti perché ruota attorno al costume scelto per Thor e anche tenendo conto dell’età dell’attore. Ai microfoni di The Independent, Luke Zocchi ha raccontato come questo allenamento è diverso per Thor, che si concentra di più su braccia e spalle per via del costume che esalta quelle parti del corpo:

Mi dispiace dirlo, ma penso che stiamo semplicemente invecchiando un po'. Non ci stiamo più uccidendo così tanto e non pensiamo più che più facciamo meglio è. Invece stiamo entrando più in sintonia con il nostro corpo. Eravamo in una posizione in cui sentivamo di poterlo fare. Forse questa è l’ultima volta che interpreta Thor, quindi volevamo apparire enormi e avevamo un anno a disposizione per allenarci. Poi questa volta Chris ha detto: ‘Non so se voglio farlo di nuovo’.

Chris Hemsworth potrebbe dire presto addio al suo dio del tuono dopo la parentesi in Avengers: Doomsday. In principio un quinto film era previsto per Thor, ma non è chiaro come o quando accadrà e in ogni caso l’attore potrebbe non essere disposto a sottoporsi ad un duro allenamento come accaduto in passato.