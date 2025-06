Avengers: Doomsday, Marvel avrebbe pagato profumatamente la famiglia reale britannica

News Cinema

Secondo quanto riferito, i Marvel Studios avrebbero investito una cifra salata per girare alcune delle scene di Avengers: Doomsday presso una location della Royal Family.

La produzione di Avengers: Doomsday ha coinvolto persino la Royal Family. Secondo quanto riferito da The Irish Sun, la famiglia reale britannica avrebbe messo a disposizione gli esterni del Windsor Great Park dove gran parte della troupe trascorrerà un po’ di tempo quest’estate. Secondo le fonti, i Marvel Studios avrebbero pagato milioni di sterline per assicurarsi il set, un importo che contribuirà alla manutenzione del parco.

Avengers: Doomsday girerà delle scene nelle proprietà della Royal Family

Secondo quanto riferito dalla fonte in questione a The Irish Sun, questo è un accordo vantaggioso per entrambe le parti: “Diversi milioni di sterline sono cibo per polli per la Marvel quando i loro film incassano miliardi. Ma il denaro andrà alla manutenzione del Windsor Great Park, quindi il Re ovviamente ha un vivo interesse. Parte dei profitti delle proprietà della Corona andranno alla Famiglia Reale, quindi è un vantaggio per tutti”.

La produzione di Avengers: Doomsday è attualmente in corso nel Regno Unito e diversi set sono stati coinvolti per la sua realizzazione. Ad esempio sul web è diventata virale una costruzione in stile Anni ’60 di una casa soprannominata Casa di Luke Cage. Non è chiaro se si tratti di un depistaggio da parte degli Studios, considerato che Luke Cage e il suo interprete Mike Colter non sono stati coinvolti ufficialmente nel cast. Pare che Marvel abbia intenzione anche di costruire un set detto Annie Reynolds’ House nella foresta di Bracknell e c’è chi crede che abbia un collegamento con il Bob di Thunderbolts*, siccome era il nome di sua madre. In ogni caso questi nomi potrebbero rappresentare una falsa pista. Ad occuparsi della regia, com’è già noto da tempo, sono i fratelli Russo.