Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth è pronto a tornare nel ruolo di Thor: il video dell'allenamento pre-riprese

Il potente Thor sta tornando: Chris Hemsworth ha condiviso con i fan un video del suo allenamento prima dell'inizio delle riprese di Avengers: Doomsday, confermando di essere pronto a rivestire i panni del dio del tuono, a distanza di due anni dalla sua ultima apparizione in Thor: Love&Thunder.

Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth si prepara a tornare nel ruolo di Thor: il video del suo allenamento pre-riprese

Con l'inizio della produzione di Avengers: Doomsday e l'annuncio di Kevin Feige che le riprese del prossimo cinecomic Marvel sono iniziate lunedì 28 aprile, arrivano anche le prime foto e video dal set. Dopo Anthony Mackie, che ha condiviso con i fan un selfie mentre raggiungeva gli studios a Londra, arriva anche il video dell'allenamento di Chris Hemsworth, pronto a ritornare a indossare il mantello e il costume di Thor. L'attore australiano ha pubblicato sui social, qualche giorno fa, un filmato nel quale mostra il fisico scolpito mentre si allena:

"Mi sto riscaldando prima della partita degli Avengers: è arrivato il momento"

Così ha aggiunto a corredo del filmato postato sul suo account Instagram. L'attore torna nel MCU a distanza di due anni dalla sua ultima apparizione come Thor in Thor: Love & Thunder. Non è chiaro cosa sia successo al personaggio in seguito agli aventi del film e i fan si stanno ancora interrogando sul suo cameo in Deadpool&Wolverine. Nel film con Ryan Reynolds, infatti, viene mostrato un breve filmato, mentre Wade Wilson è alla TVA, in cui Thor regge tra le braccia un morente Deadpool e non riesce a trattenere le lacrime. Chissà che con Avengers: Doomsday finalmente i fan non sapranno la risposta alla domanda "ma perché Thor piangeva?". Il ritorno di Chris Hemsworth è stato annunciato nel corso della mega diretta streaming dei Marvel Studios, con cui sono stati svelati i primi attori e attrici che riprenderanno il loro ruolo in Avengers: Doomsday.

La pellicola sarà diretta da Anthony e Joe Russo e segnerà il ritorno di molti dei Vendicatori originali, ai quali si affiancheranno nuovi personaggi - come la squadra dei Thunderbolts e dei Fantastici 4 - oltre a vecchie conoscenze del mondo dei cinecomic, come gli X-Men della trilogia degli anni 2000. Il film è attualmente in produzione e arriverà in sala con una data di uscita fissata al 31 maggio 2026.