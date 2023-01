Avatar: La via dell'acqua raggiungerà i 2 miliardi di dollari d'incasso?

News Cinema

Mentre Avatar 2 ha sfondato il tetto dei 30 milioni di euro incassati in Italia, ci si domanda se raggiungerà i 2 miliardi di dollari al boxoffice mondiale: Spider-Man No Way Home ce l'aveva quasi fatta.

Avatar: La via dell'acqua, stando alle ultime rilevazioni Cinetel, viaggia in Italia sui 31.556.000 euro d'incasso, il più alto risultato al boxoffice italiano dallo scoppio della pandemia, ma c'è speranza che segni lo stesso record per il resto del mondo? Attualmente il detentore del primato rimane Spider-Man No Way Home, con 1.916.306.995, stando ai dati di Boxofficemojo. Avatar 2 potrebbe arrivare a 2 miliardi di dollari totali? Leggi anche Avatar 3, chi saranno i cattivi della storia? Lo rivela James Cameron

Avatar: La via dell'acqua verso i 2 miliardi di dollari, è possibile?