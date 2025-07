Avatar 3: Fuoco e Cenere svela il suo primo poster e anticipa l'uscita del trailer

News Cinema

Avatar: Fuoco e Cenere ha mostrato al pubblico il suo primo poster ufficiale, accompagnando l'annuncio con la data d'uscita del primo trailer in arrivo prestissimo al cinema.

Avatar: Fuoco e Cenere ha condiviso il suo primo poster ufficiale, anticipando il debutto del suo trailer in arrivo in concomitanza con I Fantastici 4: Gli Inizi al cinema. Il franchise ideato da James Cameron continua ad espandersi e riporterà molto presto il pubblico affezionato su Pandora in compagnia di Na’vi coraggiosi. Dopo il primo Avatar nel 2009 e il sequel Avatar: La via dell’acqua distribuito nel 2022, Cameron riporterà Jake Sully e la sua famiglia di nuovo in azione con Avatar: Fuoco e Cenere. Terzo capitolo del franchise, ha anticipato la data d’uscita del suo primo trailer ufficiale.

Avatar: Fuoco e Cenere, il primo poster ufficiale del prossimo film di James Cameron

In arrivo al cinema soltanto tre anni dopo il precedente capitolo, Avatar: Fuoco e Cenere introdurrà un clan Na’vi molto più oscuro rispetto ai precedenti che dimostreranno come bene e male non siano mai scontati. Possono esistere umani spietati così come Na’vi crudeli ed egoisti ed è quanto affronterà il terzo capitolo del franchise. Il primo poster mostrato sul web raffigura proprio un nuovo personaggio. Dato lo sfondo, è chiaro che si riferisce proprio al nuovo clan in questione, il popolo della Cenere guidato da Varang. Proposta come leader, questo personaggio è stato assegnato a Oona Chaplin (Il Trono di Spade), ma non è chiaro come interagirà con la famiglia Sully.

Il poster anticipa anche la distribuzione del primo trailer di Avatar 3, che avverrà nelle sale in concomitanza con l’uscita di I Fantastici 4: Gli Inizi. Il film, invece, ha già da tempo fissato la sua data d’uscita per il 19 dicembre 2025. Per combattere l’attesa, ecco il primo poster ufficiale che ci riporterà su Pandora: