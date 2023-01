Avatar 2 raggiunge i 2 miliardi d'incasso in poco più di un mese!

News Cinema

Non solo il nuovo film di James Cameron supera i 2 miliardi d'incasso globale ma diventa anche il sesto miglior risultato al box office di tutti i tempi, superando Spider-Man No Way Home che si è fermato a poco più di 1,9 miliardi.

Una corsa al boxoffice che non si è mai arrestata da quando è uscito nei cinema di tutto il mondo verso metà dicembre. In poco più di un mese, Avatar: La Via dell'Acqua, il secondo capitolo della saga di James Cameron, ha raggiunto la fatidica quota di 2 miliardi di dollari al boxoffice mondiale (l'ufficialità arriverà tra poche ore quando saranno definitivi i dati del weekend), diventando anche il sesto miglior incasso cinematografico di tutti i tempi, davanti a Spider-Man No Way Home.

Se il film di Cameron dovesse resistere ancora un po' al boxoffice, accumulando altri 100 milioni, supererebbe anche i suoi due "concorrenti" più vicini, ovvero Avengers: Infinity War e Star Wars: Episode VII - The Force Awakens e diventerebbe il quarto miglior risultato di sempre, regalando al suo regista un altro incredibile record, avere 3 film tra i 4 migliori incassi di tutti i tempi. La classifica attuale, vede infatti al primo posto il Avatar con 2.923.706.026 e al terzo posto Titanic con 2,194,690,964 dollari complessivi.



Avatar 2: La Via dell'Acqua: Il Final Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Avatar: il futuro sella saga è assicurato

Forte di questi numeri, la saga pandoriana di James Cameron sembra non avere davanti a sé ostacoli che possano impedire il suo proseguimento. Se Avatar 3 era già una sicurezza, essendo stato girato in contemporanea con La Via dell'Acqua, anche i capitoli 4 e 5, previsti rispettivamente per il 2026 e il 2028, non dovrebbero avere problemi ad arrivare sul grande schermo.

Sul prossimo capitolo, previsto per il 2024, abbiamo abbiamo già parecchi dettagli, trapelati nelle ultime settimane. Quello che già sappiamo di Avatar 3 è che ci permetterà di scoprire un nuovo popolo, quello del fuoco, molto più bellicoso degli altri Na'vis. James Cameron infatti vuole dimostrare che su Pandora non ci sono solo nativi buoni e che alcuni possono rivelarsi crudeli. L'idea per Cameron è di invertire i ruoli, dimostrando che c'è del buono anche negli umani (quelli che scendono dal cielo). Recentemente, in un'intervista a Variety, James Cameron ha spiegato che Jake Sully lascerà il posto a Lo'ak come narratore. Allo stesso modo, il produttore Jon Landau ha svelato anche alcuni dettagli sulla trama di Avatar 5 (non ancora girata, ma già scritta), in particolare il fatto che Neytiri andrà sulla Terra per poter scoprire a sua volta il pianeta da cui proviene Jake Sully.