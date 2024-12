Attack on Titan: THE LAST ATTACK, l'anime prossimamente al cinema da Crunchyroll e Sony Pictures!

News Cinema

La Eagle Pictures, per conto di Sony Pictures e Crunchyroll, distribuirà al cinema nel 2025 Attack on Titan: THE LAST ATTACK, unione degli ultimi due capitoli della popolarissima serie L'attacco dei giganti.

Se negli ultimi dieci anni avete amato la serie anime L'attacco dei giganti, sarete in prima fila al cinema l'anno prossimo, quando Eagle Pictures, per conto di Sony e Crunchyroll, poterà al cinema Attack on Titan: THE LAST ATTACK, il film di animazione che combina gli ultimi due episodi dell'anime, per una celebrazione definitiva, imperdibile per i fan del mondo creato da Hajime Isayama: dal manga all'anime, i suoi epici scontri hanno fatto sognare almeno una generazione di spettatore e spettatrici.





Attack on Titan: THE LAST ATTACK al cinema nel 2025 da Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment

Il manga "L'attacco dei giganti" (Shingeki no kyojin, titolo internazionale "Attack on Titan"), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è partito nell'ormai lontano 2009 ed è terminato nel 2021, dopo ben 34 volumi, che hanno cominciato la loro corsa italiana solo nel 2012 e sono attualmente editi da Panini Comics - Planet Manga. La serie anime, realizzata negli anni dagli studi Wit, Production I.G e MAPPA, è stata lanciata nel 2013 (in Italia nel 2015) ed è terminata dieci anni dopo, a fine 2023.

Un successo perdurante per la storia di Eren Yeager, testimone dell'uccisione di sua madre per l'attacco di uno degli enormi Titani, che con le loro incursioni hanno costretto l'umanità a rinchiudersi in una città fortificata. Crescendo Eren capisce di dover essere parte attiva nell'eliminazione delle gigantesche creature, così si arruola nel Corpo dell'Armata Ricognitiva, composto dai soldati che si avventurano oltre le mura, in territorio ostile.

Nel 2015, per l'enorme popolarità dei racconti, ne è stato realizzato persino un adattamento cinematografico dal vero.

Attack on Titan: THE LAST ATTACK arriva al cinema dopo il riscontro positivo delle analoghe operazioni, e per la precisione combina insieme due speciali, catalogati come gli episodi 88 e 89, in unico climax spettacolare di oltre due ore e venti.