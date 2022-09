News Cinema

Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo, il teaser trailer del film con Zlatan Ibrahimovic

di Mauro Donzelli 26 settembre 2022 1

C'è anche un insospettabile come Zlatan Ibrahimovic nel cast molto ricco di Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo, il ritorno in live action della serie francese di culto. Vi presentiamo in anteprima in teaser trailer.