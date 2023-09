Assassinio a Venezia primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Il Poirot di Kenneth Branagh torna con Assassinio a Venezia e conquista la vetta del botteghino italiano del fine settimana. Al secondo posto slitta Oppenheimer, terzo è The Nun 2.

E non poteva che partire pimpante al boxoffice italiano del weekend il Poirot di Kenneth Branagh, al suo terzo film con Assassinio a Venezia, come i precedenti apprezzato al botteghino italiano: la partenza è da 2.030.000 euro (fonte Cinetel). Nel mondo il debutto è stato superiore dell'11% a quello di Assassinio sul Nilo, che fu penalizzato dalla pandemia, e finora veleggiamo sul totale di 37.200.000 dollari (fonte Boxoffice Pro), su un budget corposo di 60. Supererà la soglia dei 120 per garantire il pari alla Disney / 20th Century Studios?

A Poirot deve piegarsi giocoforza anche l'Oppenheimer di Christopher Nolan con Cillian Murphy, scivolato in seconda posizione: il fine settimana è stato da 1.300.000 euro, ma col totale italiano di 24.728.000 euro il lungometraggio sullo scienziato padre della bomba atomica si conferma il nostro secondo più grande incasso dell'anno solare dopo Barbie. Il risultato mondiale parla di 912.700.000 dollari, su un budget di 100: considerando che non si tratta di un cinecomic o di un film leggero, ma di un biopic cupo e parlato, Nolan ha compiuto un vero miracolo.