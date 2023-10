Assassinio a Venezia mantiene la vetta del boxoffice italiano del weekend, entra Talk to Me

News Cinema

Assassinio a Venezia col Poirot di Kenneth Branagh regge il primo posto al botteghino italiano del weekend. In seconda e terza posizione entrano l'horror Talk to Me e Paw Patrol: Il Super Film.

Assassinio a Venezia non demorde al boxoffice italiano del weekend: mantiene la prima posizione con 932.000 euro e un totale italiano di 6.422.000, confermando l'affetto del pubblico per la nuova versione di Poirot diretta e interpretata da Kenneth Branagh, giunta al terzo atto. Ormai nel mondo i 91.600.000 dollari di Assassinio sul Nilo sono quasi stati raggiunti, perché per Assassinio a Venezia si parla di un totale di 89.800.000 dollari (su un budget sui 60, ergo non è però ancora in pari).

Entra al secondo posto l'horror thriller Talk to Me di Danny & Michael Philippou, dove un gruppo di adolescenti usa una mano imbalsamata per invocare gli spiriti: una di loro vuole parlare con sua madre defunta, ma qualche altro rappresentante dell'aldilà deciderà di approfittare del varco... La partenza italiana è da 730.000 euro, nel mondo siamo sui 72.571.000 dollari (per un budget leggero sui 4.5: eccezionale investimento).



New entry in terza posizione per un sequel cartoon, spin-off della popolare serie televisiva: Paw Patrol - Il Super Film riprende le avventure dei cuccioli specializzati in emergenze, decollando con 716.000 euro. Il capitolo precedente era uscito negli USA in contemporanea sala e streaming, in periodo di pandemia, per cui nel mondo il seguito ha prospettive d'incassi migliori: è già a quota 46.100.000 dollari e potrebbe alla fine superare i 144.300.000 del precedente Paw Patrol - Il Film (2021).