Aspettando The Northman: online il cortometraggio d'esordio di Robert Eggers - Guardatelo qui

Su YouTube è possibile vedere, gratuitamente, il primo cortometraggio del regista di The Witch, The Lighthouse e dell'imminente The Norhman, un piccolo film muto e in bianco e nero che racconta la fiaba di Hansel e Gretel. Guadatelo qui.

Il 21 aprile arriverà nei cinema italiani The Northman, il cupo, violento e visionario film di vichinghi diretto da Robert Eggers e interpretato da un cast composto da Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Claes Bang, Willem Dafoe e Björk.

Aspettando The Northman, oltre a ripassare, volendo, i due precenti film di questo giovane e talentuoso regista americano, The Witch e The Lighthouse, c'è ora anche la possibilità di vedere online, su YouTube, gratuitamente, il cortometraggio con cui nel 2006 Eggers esordì nella regia.

Il corso, che vi proponiamo qui di seguito, si intitola Hansel & Gretel ed è una versione muta e in bianco e nero, della durata di 26 minuti circa. Interpretato da Luke Allison nel ruolo di Hansel, Isabella Pease in quelli di Gretel e da Kelly Eggers (moglie e partner produttiva di Robert) in quelli della spaventosa strega, l'Hansel & Gretel di Eggers, così infarcito di riferimenti espressionisti, non fa che aumentare la curiosità attorno al suo prossimo, annunciato progetto, che sarà una nuova versione del Nosferatu di F.W. Murnau, capolavoro indiscusso della storia del cinema che già Werner Herzog rifece a modo suo con Klaus Kinski e Isabelle Adjani nel 1979 (ma poi anche da Augusto Carminito nel 1988), la cui lavorazione è stata racconta in L'ombra del vampiro, e che ha influenzato comunque innumerevoli film, horror o meno, venuti dopo di lui.