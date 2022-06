Aspettando Nope: una featurette video del nuovo film di Jordan Peele

News Cinema

Il nuovo film del regista di Scappa! - Get Out e di Noi arriverà nei cinema italiani il prossimo 11 agosto. Questa è una featurette originale con sottotitoli in italiano di Nope che si intitola "Un Evento Cinematografico".

L'atteso nuovo film di Jordan Peele, il regista di Scappa - Get Out e di Noi, arriverà nei cinema italiani il prossimo 11 agosto.

Di Nope, di cui pochi giorni fa è stato diffuso uno spettacolare final trailer (che in molti hanno considerato sorprendentemente esplicito nel rivelare dettagli sul film, ma che siamo sicuri rappresenta solo la punta dell'iceberg di quanto Peele ha inserito nel suo film) è ora disponibile una featurette originale sottotitolata in italiano che si intitola "Un Evento Cinematografico" e che ci racconta di più sul film e sulle intenzioni del suo autore.

Nope: Video Featurette: "Un Evento Cinematografico" - HD