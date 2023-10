Aspettando L'Esorcista - Il Credente, ecco i migliori film in streaming sulla possessione demoniaca

News Cinema

Il sequel del capolavoro di William Friedkin è soltanto l'ultimo di una serie di horror sul tema. Questi i migliori titoli in streaming da vedere se volete brividi veri.

Dal momento che arriva nelle sale cinematografiche l’attesissimo L’esorcista - Il credente, sequel del capolavoro diretto da William Friedkin 50 anni fa e anch’esso riportato sul grande schermo in Italia, vi proponiamo quelli che a nostro avviso sono i migliori film in streaming che trattano il tema della possessione demoniaca. Buona lettura.

I migliori horror in streaming sulla possessione demoniaca

L’Esorcista

La casa

The Exorcism of Emily Rose

L’ultimo esorcismo

L’evocazione - The Conjuring

L’Esorcista (1973)

L'Esorcista: Il Trailer Italiano Ufficiale per il 50esimo anniversario del Film - HD

Il punto di partenza, la pietra di paragone inarrivabile è ovviamente L'Esorcista di William Friedkin. Ellen Burstyn, Max von Sydow, Jason Miller, Linda Blair, Jack McGowran e tutti gli altri partecipano a mostrare l’orrore da cui non c'è ritorno, l'innocenza persa definitivamente. Questo è un film di frontiera, che porta il realismo dentro la follia, il Male dentro le mura di una casa qualsiasi. William Peter Blatty scrive la sceneggiatura perfetta, Friedkin gli regala la messa in scena perfetta. Non si può andare oltre questo film. Non si può. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

La casa (1981)

Il film a basso budget diretto da Sam Raimi diventa immediatamente oggetto di culto perché non ha assolutamente paura di osare il tutto per tutto, spingersi ai limiti della sua stessa natura di indipendente e forza una messa in scena strepitosa. Gioco al massacro dagli effettacci inauditi e primordiali, movimenti di macchina vorticosi, interpretazioni folli tra cui il grande Bruce Campbell. La casa ancora oggi terrorizza, perché contiene un pizzico di quel nichilismo che questo genere deve possedere. Grande film. Disponibile su CHILI.

The Exorcism of Emily Rose (2005)

The Exorcism of Emily Rose: Il trailer del film

Scott Derrickson dimostra immediatamente di saper gestire al meglio il genere componendo un puzzle visivo davvero affascinante, aiutato dalla fotografia efficacissima di Tom Stern. The Exorcism of Emily Rose vede Laura Linney e Tom Wilkinson ottimi protagonisti di un dramma procedurale che si fonde con l’horror con pienezza e senso del cinema. Il pubblico apprezza molto, la critica anche. presentato al Festival di Venezia. Film che segna uno dei punti più alti di questo sottogenere demoniaco, almeno in tempi recenti. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

L’ultimo esorcismo (2010)

L'ultimo esorcismo: Trailer del film

Abbiamo scelto questo film “piccolo” e quasi del tutto dimenticato perché possiede una sua forza brutale e appassionante, incastonato dentro un'estetica “povera” ma a tratti davvero terrificante. In un cast che vede tra gli altri Caleb Landry Jones, L’ultimo esorcismo adopera perfettamente l’ambientazione rurale per spaventare soprattutto con il non visto, con l’accennato. Film dalle idee chiare e realizzate con potenza. A noi a suo tempo spaventò e non poco…Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

L’evocazione - The Conjuring (2013)

Chiudiamo col maestro primo capitolo della saga horror diretto da James Wan perché si tratta di un period-movie che adopera l’idea della casa infestata con un perizia cinematografica davvero notevole. Il lavoro sulle scenografie è da applausi, le interpretazioni di Vera Farmiga e Patrick Wilson precise, Lili Taylor a supporto semplicemente vibrante. L’evocazione - The Conjuring non ha davvero difetti, terrorizza quando deve e affascina con uno spettacolo adulto e ottimamente confezionato. Il miglior film di Wan. Disponibile su Google Play, Netflix.