Aspettando Il maestro giardiniere ecco i migliori film in streaming del grande Paul Schrader

Lo sceneggiatore e regista ha realizzato in carriera film controversi ma preziosi, come dimostrano i cinque film in streaming selezionati per rendergli omaggio.

Per celebrare l’arrivo nelle sale italiane del suo ultimo Il maestro giardiniere, potente melodramma interpretato da Joel Edgerton e Sigourney Weaver, vogliamo proporvi cinque film in streaming diretti dal grande Paul Schrader. Dalle sceneggiature per Martin Scorsese ai notevoli lavori da lui stesso diretti, questo cineasta ha sempre cercato di trovare un equilibrio instabile ma energetico tra peccato e redenzione, andando molto spesso a cercare quest’ultima nelle zone maggiormente oscure dell’essere umano e del tessuto sociale. Ne sono nati film controversi, di non facile fruizione, eppure molto spesso impossibili da ignorare. O da dimenticare. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Paul Schrader

American Gigolo

Affliction

Adam Resurrected

First Reformed

Il collezionista di carte

American Gigolo (1980)

Il primo grande successo di Schrader come regista diventa immediatamente un film di culto grazie a un Richard Gere sexy e carismatico come non gli capiterà più in carriera. American Gigolo è però una classica discesa all’inferno in stile schraderiano, un percorso di perdizione redenzione scritto con grande precisione e diretto con stile trattenuto. Film-scandalo di quel periodo, in realtà è una parabola morale a suo modo anche durissima. Notevole. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Affliction (1998)

L’adattamento cinematografico del doloroso romanzo di Russell Banks ci regala uno Schrader più trattenuto e stilizzato del solito, capace di mettere in scena un melodramma innevato e durissimo con una compostezza ammirevole. Il resto lo fanno un clamoroso Nick Nolte, un James Coburn da oscar come miglior attore non protagonista, un Willem Dafoe magnetico e una Sissy Spacek dolcissima. Affliction diventa subito uno dei film più belli dell’anno, altro studio di una personalità alla deriva assolutamente da ricordare. Uno dei lungometraggi meglio riusciti dell’autore. Disponibile su Amazon Prime Video.

Adam Resurrected (2009)

Altro adattamento da un testo precedente, in cui Schrader si confronta con l’orrore dei campi di concentramento da un’angolazione insolita, quasi privata, certamente capace di scuotere. Jeff Goldblum si rivela magnifico protagonista, Willem Dafoe terribile aguzzino. Adam Resurrected è un film a suo modo di frontiera, una rappresentazione del rapporto tra carnefice e vittima realmente problematico, ma non per questo meno prezioso. Film ancora una volta pronto a far dibattere, nel migliore senso del termine. Disponibile su Amazon Prime Video.

First Reformed (2017)

First Reformed: Trailer Ufficiale del Film

Rimane incredibile pensare che la prima nomination all’Oscar per Schrader arriva per la sceneggiatura originale di questo dramma potentissimo sulla ricerca di redenzione che può condurre vicino, vicinissimo alla follia e alla violenza indiscriminata. Un Ethan Hawke intenso come sempre conduce First Reformed dentro un labirinto mentale ed emotivo soffocante, viscerale, con un finale tanto folle quanto commovente. Film che si ama o si odia, che costringe a riflettere e magari prendere posizione. Noi lo abbiamo amato per quanto ci ha scioccato. Disponibile su Google Play.

Il collezionista di carte (2021)

Quasi sicuramente il miglior film di Schrader negli ultimi dieci, quindici anni, un thriller contenuto e schietto che vede protagonista un Oscar Isaac perfetto, glaciale quanto vibrante. Accanto a lui un Tye Sheridan davvero in parte, il solito mellifluo Dafoe a supporto e una Tiffany Hadish efficacissima in una prova drammatica. Il collezionista di carte conduce lo spettatore a un finale tremendo, quasi insostenibile, chiusura di un percorso narrativamente e stilisticamente davvero importante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.