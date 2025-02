Art Directors Guild Awards 2025: vincono per le scenografie Wicked, Nosferatu, Conclave e Il Robot Selvaggio

News Cinema

Il sindacato degli scenografi USA premia con gli Art Directors Guild Awards 2025 Conclave, Wicked, Il Robot Selvaggio e Conclave. In occasione della premiazione è stata organizzata una raccolta fondi per chi ha subito danni a causa degli incendi a Los Angeles.

La stagione hollywoodiana dei premi continua con gli Art Directors Guild Awards, che, in questo 2025, sono i riconoscimenti attribuiti ai migliori scenografi del 2024. A trionfare nelle categorie del cinema sono stati Wicked, Conclave, Nosferatu e Il Robot Selvaggio. Durante la cerimonia di premiazione, che si è svolta sabato a Los Angeles presso l'hotel Intercontinental del centro città, molti presentatori hanno speso parole di solidarietà per coloro che hanno perso la casa per via degli incendi. Inoltre, nell'accettare il Cinematic Imagery Award, il regista Jason Reitman ha parlato del suo amore per L.A., da lui ribattezzata "la comunità dei sognatori". Ecco le sue accorate parole:

È arrivato il momento di lottare per il sogno che Los Angeles ci ha promesso. È arrivato il momento per insegnare alla prossima generazione di artisti. È tempo che le major facciano in modo di girare una cospicua parte dei loro progetti a Los Angeles. È tempo di cercare di fare film nei luoghi storici degli studios. È arrivato il momento di sbloccare gli incentivi fiscali per poterci riprendere da questa devastazione.

La serata degli Art Directors Guild Awards è stata organizzata a scopo benefico, con una raccolta fondi a favore di dei lavoratori cinematografici e televisivi che stanno dietro le quinte e che sono stati gravemente danneggiati, a livello economico, dagli incendi di L.A.

Art Directors Guild Awards 2025: tutti i premiati

Il sindacato degli scenografi USA divide i premi ai migliori scenografi cinematografici in 4 categorie: Film in Costume, Film Contemporanei, Film d’Animazione e Film Fantasy. Se Nosferatu ha vinto il premio per il Miglior Film in Costume, Conclave ha avuto la meglio nella categoria Film Contemporaneo. Il Miglior Film d'Animazione è Il Robot Selvaggio, mentre è stato Wicked il titolo prescelto per il riconoscimento per il Miglior Film Fantasy. Ecco un breve elenco dei vincitori con i nomi degli scenografi:

Film in costume: Nosferatu - Scenografo: Craig Lathrop

- Scenografo: Film Fantasy: Wicked - Scenografo: Nathan Crowley

- Scenografo: Film contemporaneo: Conclave - Scenografo: Suzie Davies

- Scenografo: Film d'Animazione: Il Robot Selvaggio - Scenografo: Raymond Zibach

Come sappiamo, agli Oscar esiste la categoria Miglior Scenografia. I candidati di quest'anno sono: