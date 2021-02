Arriva il Frankenstein al femminile firmato da Yorgos Lanthimos ed Emma Stone

News Cinema

S'intitolerà Poor Thing, e sarà tratto da un romanzo, il prossimo film del controverso e provocatorio regista greco, che lavorerà ancora insieme a Emma Stone dopo il successo avuto con La favorita.

Piaccia o non piaccia (a me, per dire, spesso non piace) è innegabile che il greco Yorgos Lanthimos sia uno dei registi più chiacchierati, provocatori e comunque interessanti del nostro tempo. E non a caso è uno dei beniamini dei grandi festival internazionali di cinema, i quali faranno sicuramente a gara per assicurarsi nel loro programma il suo nuovo film, che arriverà nel 2022, a quattro anni quindi dalla presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia del 2018 del precedente La favorita. Un film che vedrà Lanthimos tornare a far coppia artistica proprio con una delle bravissime protagoniste di quel film, Emma Stone.

Sarà la Stone, infatti, la protagonista di Poor Thing, film che la vedrà nel ruolo di Bella Baxter, descritta come "una donna volubile, ipersessualizzata, emancipata, e moderna Frankenstein al femminile." Stando alle prime informazioni, infatti, Poor Thing racconta la storia di Bella che, dopo essere affogata per fuggire da un marito violento, torna alla vita grazie al trapianto che mette il cervello della figlia che portava ancora in grembo al posto del suo.

Alla base di questa storia sicuramente bizzarra c'è un romanzo di Alasdair Grav, che Lanthimos sta adattando assieme allo sceneggiatore Tony McNamara, anche lui coinvolto nel precedente La Favorita. Targato Searchlight Pictures, il film si girerà a partire dal prossimo autunno, e curiosamente si andrà a scontrare con un altro titolo che rielabora in chiave femminile la storia di Frankenstein: l'annunciato Bride, in cui il cileno Sebastián Lelio (altro beniamino dei cinéphiles di tutto il mondo) dirigerà Scarlett Johansson per raccontare una storia ispirata a quella del celebre La moglie di Frankestein di James Whale.

