Povere Creature!, la nostra intervista alla candidata all'Oscar Emma Stone: "Bella vive per il pure piacere della scoperta"

In occasione dell'arrivo nei nostri cinema di Povere Creature!, il nuovo film di Yorgos Lanthimos che ha appena ricevuto nomination agli Oscar 2024, abbiamo incontrato e intervistato Emma Stone, interprete e produttrice del film, candidata dall'Academy come migliore attrice protagonista.

Leone d'Oro all'ultimo Festival di Venezia, vincitore di due Golden Globe e di un Critics' Choice Award e candidato a 11 Premi Oscar 2024, arriva nei cinema italiani il 25 gennaio Povere Creature!, il nuovo atteso film di Yorgos Lanthimos, che racconta l'incredibile storia di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita da un brillante e poco ortodosso scienziato. Sotto la sua protezione, Bella è desiderosa di imparare. Affamata della mondanità che le manca, la donna fugge con un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura attraverso i continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella è sempre più decisa nel suo proposito di difendere l'uguaglianza e l'emancipazione.



Protagonista del film nei panni di Bella è Emma Stone, affiancata da un cast che comprende Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Christopher Abbott, Jerrod Carmichael, Hanna Schygulla, Kathryn Hunter e Margaret Qualley. Abbiamo avuto l'occasione d'incontrare e intervistare l'attrice, candidata agli Oscar 2024.

Povere Creature!: la nostra intervista alla protagonista Emma Stone

Quale è stata la chiave per capire come affrontare il personaggio?

Prima di tutto ho dovuto lavorare sulla sua fisicità. Con Yorgos abbiamo fatto un lavoro di preparazione piuttosto esteso sul corpo e sul linguaggio del personaggio. Era necessario che il pubblico capisse le varie fasi che Bella attraversa nel suo processo di maturazione, nel corso della storia. In realtà più che costruire il ruolo ho dovuto liberarmi di molte cose, perché Bella è soprattutto gioia e curiosità. Ho dovuto cercare di uscire da alcune gabbie che nel corso della vita una persona si costruisce, soprattutto nel modo di vedere e giudicare se stessi e gli altri. Lei non possiede vergogna o traumi passati. È impossibile trovare un adulto che non si porti dietro il peso della sua esperienza passata, il grande dono di interpretarla sta nel fatto che lei invece non ne possiede affatto. Bella vive per il puro piacere della scoperta: questa era l’idea principale a cui mi sono aggrappata mentre ho cominciato la preparazione per il ruolo. Se poi lavori con attori come Willem Dafoe, Mark Ruffalo e Ramy Youssef, significa che puoi davvero sentirti libera quando sei davanti alla macchina da presa.



Come avete invece deciso di sviluppare la sua psicologia talmente precisa?

Come detto, sia Yorgos che io abbiamo cominciato a lavorare sulle diverse fasi del suo linguaggio fisico e il suo modo di esprimersi, non abbiamo parlato troppo della psicologia di Bella o di cosa le accade a livello emotivo. Ho lavorato sull’aspetto esteriore del ruolo e pian piano mi si è aperto anche a livello interiore.



Per scoprire se stessa Bella deve spesso scontrarsi con gli uomini che la circondano. Che messaggio vorrebbe questo film veicolasse al giovane pubblico femminile che lo vedrà?

Non ho percepito la storia come un processo di emancipazione dagli uomini. Piuttosto credo racconti il suo percorso di scoperta delle sfaccettature della vita attraverso città e ambienti diversi. Non credo Bella conduca la propria esistenza in relazione agli uomini. E tutti i personaggi maschili a loro modo sono affascinanti, posseggono diversi strati di lettura, si relazionano a lei in maniera diversa e ognuno ha qualcosa da offrirle, anche da insegnarle. E allo stesso tempo lei insegna loro diverse lezioni. Ma molti passaggi importanti nella vita di Bella sono rappresentati anche da donne che incontra, come ad esempio Swiney nel bordello, Hahha sulla nave, oppure Martha. Non soltanto le donne sono importanti nel suo processo di evoluzione ma anche gli animali, il cibo, la danza, la musica, la canzone. Yorgos ha tentato di fare questo film per dieci anni, non si tratta di una reazione al dibattito tra i sessi che sta accadendo oggi. Si può capire quanto Povere creature! sia un'opera d’arte perché racconta il tempo in cui esce in sala ma è stato rincorso da molto prima. Il libro è addirittura stato pubblicato nel 1992.





C'è stato per lei un momento particolarmente duro durante la lavorazione del film?

Trovo imbarazzante quando gli attori dichiarano che il loro è un lavoro duro. È una cosa umiliante, anche se in alcuni giorni può essere impegnativo. Magari sei stanca oppure l’ambiente circostante non ti aiuta a rilassarti. Qualche volta sul set diventi troppo dura con te stessa o ti preoccupi troppo di quello che stai facendo. Ma dire che sia un lavoro duro è una follia…Nello specifico non ci sono state giornate dura durante la lavorazione di Povere creature!, poter dar vita a questo personaggio è stata una gioia continua, decisamente uno dei momenti migliori della mia carriera fino ad oggi.



Come si è evoluta la sua carriera da quanto ha incontrato Yorgos Lanthimos per girare La favorita? E perché ha deciso di partecipare a Povere creature! anche come produttrice?

Non so se si possa parlare di evoluzione, forse non è il concetto esatto. Mi piace fare esperienze artistiche diverse, e se ci riesco allora è magnifico. Riguardo a Yorgos mi sento completamente a mio agio a lavorare con lui, è un artista che ammiro e rispetto, sia come persona che come cineasta. Riesce a creare un’atmosfera magnifica sui suoi set. Amo anche il modo in cui racconta le sue storie, mi parlano nel profondo. In realtà mi ha chiesto lui di produrre Povere creature!, stavamo parlando del film da circa tre anni, ne sono rimasta entusiasta ma non sento abbia cambiato il nostro modo di lavorare insieme, già prima ci confrontiamo su ogni aspetto delle nostre rispettive professioni.





Può raccontare in che modo ha usato costumi, acconciature e trucco così specifici per aiutarsi a costruire il personaggio?

I costumi in particolare sono stati di grande aiuto se partiamo dal fatto che Bella all’inizio del film è praticamente in fasce, la signorina Prim si prende cura di lei in maniera totale o quasi. Poi pian piano che inizia a scoprire il mondo per conto suo inizia a vestirsi da sola, e allora è come se questi pezzi del mosaico la aiutassero a capire chi è e cosa vuole. I suoi vestiti per lei diventano un modo di esprimersi. In questo modo anche il pubblico può percepire il modo in cui il suo abbigliamento sempre più strutturato il modo in cui riesce ad adattarsi agli ambienti che incontra nel suo cammino. È stato un processo magnifico da sviluppare a livello visivo, i tessuti erano così belli. Così come i colori. L'attenzione ai dettagli è stata totale. Penso seriamente che i costumi siano stati una componente fondamentale nello sviluppo del personaggio. È il modo in cui cambia, si esprime attraverso quello che indossa.



Riesce a trovare un momento o una scena del film che definiscono Bella?

Non posso farlo. La sua intera esistenza la definisce. No, non credo di poterlo fare.

Foto di Atsushi Nishijima