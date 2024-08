Armie Hammer vende il suo pickup: "Non posso permettermi la benzina"

News Cinema

A ridosso del suo trentottesimo compleanno Armie Hammer mette in vendita il suo adorato pick up, compagno di tante scorribande. L’attore spiega che la benzina di cui il mezzo necessita è troppo cara per le sue tasche.

Un giorno prima di compiere 38 anni, Armie Hammer ha condiviso su Instagram un video in cui dà l'addio al suo pick-up, parlando anche della nuova vita che sta iniziando a Los Angeles, una vita completamente diversa da quella precedente, caratterizzata da fama e fortuna ma anche da dipendenze e comportamenti molesti che hanno danneggiato molte persone. L'attore, che ha visto la sua carriera tramontare quasi dall'oggi al domani e che è stato ostracizzato da Hollywood, è stato denunciato per la prima volta nel 2021, quando diverse donne che aveva costretto ad avere rapporti sessuali hanno unito le forze condividendo l'incubo in cui erano precipitate. Dopo il divorzio dalla moglie e le accuse addirittura di cannibalismo, Armie è entrato in rehab, e adesso sente di essere cambiato, anche se non può cancellare ciò di cui si è reso colpevole. Sulla sua pagina Instagram ci sono soltanto 5 post, fra cui una foto scattata subito dopo la puntata del podcast Painful Lessons in cui ha raccontato tutte le cose brutte che ha fatto, e anche se tutti hanno diritto a una seconda possibilità, è difficile empatizzare con lui e augurargli il meglio, soprattutto per chi ha visto il documentario su di lui House of Hammer, che è un vero e proprio film dell’orrore.

Leggi anche Armie Hammer racconta come si è rovinato vita e carriera

Armie Hammer e il suo pick-up

Nel video che ha condiviso su Instagram, Armie Hammer parla del suo pick-up nero che tanto gli è caro. L'attore spiega che è tornato a Los Angeles da un paio di settimane e che ha acquistato il pick-up alla sua sinistra nel 2017 come regalo di Natale per sé stesso. Ama profondamente il furgone, con cui ha fatto molti viaggi attraversando gli Stati Uniti. Adesso però ha deciso di venderlo, anche perché, da quando è rientrato in città, ha speso fra i 400 e i 500 dollari di benzina, cosa che non si può assolutamente permettere. Infatti si è comprato un nuovo mezzo di trasporto: un'automobile piccola, ibrida e che gli costerà circa 10 dollari al mese. Ovviamente Hammer ha dovuto pulire il pick-up. L'attore parla poi di nuovi inizi e del fatto che questi coincidano con il suo compleanno e, appunto, con la macchina nuova. Nuovo anche l’appartamento che ha preso a LA.

Nessuno ha commentato il post di Armie Hammer, il che significa che il nostro non è certo gradito ai più, e comunque quel suo "non posso permettermelo" riguardo al carburante del veicolo non ci intenerisce nemmeno un po', perché ci sono molte persone che non possono nemmeno comprarsi una piccola auto ibrida, e di certo non hanno così tanti scheletri nell'armadio. Detto ciò, AH non ha proprio tutte tutte le colpe, visto che a 13 anni ha subito molestie sessuali da un giovane pastore della chiesa che frequentava con la famiglia. E quando accadono cose del genere, è impossibile che non abbiano conseguenze nefaste.