Armie Hammer torna con un podcast: "A qualcuno di voi farà girare i c-"

Ormai ostracizzato da Hollywood dopo gli scandali che lo hanno travolto (ma senza condanne penali), Armie Hammer torna con un podcast, The Armie HammerTime Podcast, dove intervista personaggi che ne sanno più di lui su vari argomenti. Ma promette che non ci saranno sconti sui contenuti.

Armie Hammer non si vede più in giro a Hollywood: nel 2021 è stato investito da accuse di violenze sessuali, comportamenti perversi e sadici, è stato in riabilitazione e ha anche ammesso che la sua fascinazione per le pratiche BDSM arriva da una violenza subita quando aveva tredici anni. Divorziato nel 2020 da Elizabeth Chambers, Hammer sta provando a ricostruire la sua vita... e vuole condividere questo percorso nel podcast appena inaugurato, "The Armie HammerTime Podcast". Intervisterà varie personalità che vorranno condividere con lui un loro difficile percorso, simile al suo. Leggi anche Armie Hammer vende il suo pickup: "Non posso permettermi la benzina"

Armie Hammer ricomincia dal podcast per "rimettere insieme la sua vita"

L'Armie HammerTime Podcast viene presentato così: "Armie si siede a parlare con persone straordinarie con diverse esperienze di vita, mentre ricostruisce la sua. Non preoccupatevi, lo facciamo mangiare prima di ogni episodio". La battuta si riferisce alle voci di cannibalismo date per vere dal gossip, negate dall'interessato, che peraltro ha negato anche di aver avuto rapporti non consenzienti: ricordiamo che nel maggio del 2023 il processo a suo carico è stato chiuso per insufficienza di prove, anche se questo ovviamente non ripulisce in automatico l'immagine pubblica di Armie Hammer, che è poi una delle merci di Hollywood. Nel primo episodio che trovate qui in basso, Armie si confronta con l'attore Tom Arnold, dalla vita (e carriera) altrettanto complicata. Hammer ha presentato così quest'iniziativa:

Alcuni di voi lo ameranno, ad altri starà sui coglioni. L'idea mi è venuta pensando al fatto che, durante ogni giornata, ogni singola persona con cui interagisci sa almeno una cosa che tu non sai. Allora, insegnatemi quella cosa. Voglio avere conversazioni lunghe e interessanti con persone che hanno i mezzi, le capacità, una saggezza acquisita - o che semplicemente sanno qualche cazzata che io non so. Voglio imparare. [...] È un po' come un diario. Sono sparito negli ultimi quattro anni e ora diciamo che sono tornato. Come la mettiamo? Sarà come un diario, una cronaca di me che rimetto insieme la mia vita. Vi farò entrare un po' nel mio mondo.