Armageddon Time di James Gray in concorso ad Alice nella città

Armageddon Time, l'atteso film autobiografico di James Gray con Anthony Hopkins sarà presentato in concorso ad Alice nella città.

Mentre veniva presentato il programma della Festa del cinema di Roma (che si è tenuto alcuni annunci per un altro momento), la sezione indipendente e collaterale del festival Alice nella città, in attesa dell'annuncio del programma completo il 29 settembre, ha calato uno dei suoi assi, annunciando in concorso l'autobiografico Armageddon Time di James Gray, di cui si sta già parlando molto. Gray sarà presente anche alla Festa del cinema per presentare la sua opera prima, Little Odessa, ma ha riservato l'ultimo suo lavoro, anche per le tematiche affrontate, ad Alice nella città, da sempre rivolta ad un pubblico più giovane.

Armageddon Time: una storia di amicizia contro il pregiudizio

Armageddon Time è scritto e diretto da James Gray, prodotto da Focus Features, Keep Your Head, MadRiver Pictures e RT Features e distribuito da Universal Pictures. Nel cast Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Banks Repeta e Jeremy Strong. Una storia di formazione e crescita personale in America durante gli anni ’80, che ha come protagonista Paul, un ragazzino di dodici anni che dovrà confrontarsi con le contraddizioni della società con cui si sta per interfacciare e nella quale dilagano razzismo e discriminazioni.