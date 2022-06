ARK: Survival Evolved diventerà un film con Vin Diesel, garantisce l'interessato

News Cinema

È impegnatissimo con Fast & Furious 10, ma Vin Diesel è anche la voce di Santiago Da Costa, personaggio del prossimo videogioco ARK II. Nel frattempo, dà per certo l'adattamento cinematografico di ARK: Survival Evolved.

Dopo un primo periodo difficoltoso nel 2017, il videogioco ARK: Survival Evolved dello Studio Wildcard è diventato un buon successo che ha generato contenuti aggiuntivi e spin-off, ma soprattutto un sequel in lavorazione, ARK II: al seguito si è legato Vin Diesel, che ha prestato voce e fattezze a uno dei nuovi personaggi, Santiago Da Costa. La sua presenza è tuttavia un indizio di prossimi adattamenti cinematografici e televisivi del marchio, stando a quello che il buon Vin dà per scontato su Instagram... Leggi anche Riddick 4: Vin Diesel mostra uno storyboard in anteprima

Vin Diesel garantisce un film da ARK: Survival Evolved

Nel post di Instagram in cui ha condiviso il teaser di ARK II (previsto nel 2023), dove dà voce e aspetto al personaggio di Santiago Da Costa, Vin Diesel ha fatto inequivocabilmente riferimento a trasposizioni televisive e cinematografiche del franchise ideato per i videogiochi dallo Studio Wildcard. ARK ha un'ambientazione postapocalittica, su una Terra che nel XXII secolo è stata sconquassata dai Titani, mostri creati da una tecnologia usata in una spietata guerra planetaria. Il giocatore deve sopravvivere sulla Terra, lontano dalle "ark", le astronavi che gli esseri umani crearono per salvare la propria specie dall'estinzione.

Non è la prima volta che Vin Diesel abbraccia i videogiochi: in passato aveva interpretato il suo Riddick in due titoli (The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay nel 2004 e The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena nel 2009). Questo è un impegno ancora più totalizzante, che stiamo cominciando a inquadrare mentre Vin è impegnatissimo sul set di Fast & Furious 10. Ad ogni modo, ecco quando ha scritto Diesel nel suo post su Instagram.

Il miglior videogioco che esista ora è Ark Survival Evolved... mio figlio me lo fece scoprire diversi anni fa. Poi i Wildcard e tutti i geni da quelle parti mi hanno chiesto se volessi trasportare il marchio nello spazio della TV e del cinema. Un onore che non riesco nemmeno a descrivere.

Qualsiasi vero giocatore non sta nella pelle per Ark 2!!!

Ma anch'io non sto nella pelle per mostrarvi come questo franchise si svilupperà sul grande schermo. Non cambiate canale.

Come sempre, tanto amore.