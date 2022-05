Riddick 4: Vin Diesel mostra uno storyboard in anteprima

News Cinema

Su Riddick 4 non ci sono ancora tempistiche precise, ma Vin Diesel e il regista David Twohy ci stanno ancora lavorando. Vin ha condiviso su Instagram la pagina di uno storyboard.

Riddick 4, provvisoriamente intitolato Furya, è un progetto ancora vivo? A quanto pare sì, perché Vin Diesel ha condiviso su Instagram la pagina di uno storyboard che gli è stato inviato direttamente da David Twohy, regista e creatore della saga. Mostra Riddick in tuta spaziale, con una sua voce fuori campo che dice: "Come avevo detto: cose insolite". Cosa starà succedendo fuori campo? Cosa starà guardando Richard? Leggi anche Fast & Furious 10, Vin Diesel causa dell'abbandono del regista? Louis Leterrier probabile sostituto

Riddick 4 Furya, il futuro della saga secondo Vin Diesel e David Twohy