Aracnofobia, il remake è in stallo, il regista designato spiega perché

News Cinema

Vi ricordate di Aracnofobia con Jeff Daniels e John Goodman? Steven Spielberg e James Wan, in qualità di produttori, credono ancora molto nel remake della commedia horror, ma il progetto è in stallo. ll regista designato, il Christopher Landon di Auguri per la tua morte, ci spiega perché.

Vi ricordate di Aracnofobia? Nel 1990 non fu esattamente un blockbuster, ma riscosse un discreto successo, proponendo una storia a metà strada tra la commedia e l'horror, schierando nel cast Jeff Daniels e John Goodman. Da qualche anno l'Amblin di Steven Spielberg, coproducer dell'originale, e James Wan con la sua Atomic Monster stanno cercando di avviarne un remake: si stava quasi per concretizzare, quando il regista scelto per l'operazione, il Christopher Landon autore della saga di Auguri per la tua morte, si è tirato indietro. The Wrap gli ha chiesto perché. Leggi anche Auguri per la tua morte 3, il progetto prosegue, garantisce Jessica Rothe

Aracnofobia, il problema di Christopher Landon con il remake

Impegnato nei giri promozionali del suo nuovo Drop, il regista Christopher Landon ha spiegato lo stato del remake di Aracnofobia, che fu una rara quanto riuscita regia del veterano producer Frank Marshall. Il film originale era incentrato su Ross (Jeff Daniels), un uomo terrorizzato dai ragni che si trovava nella nuova casa di campagna ad affrontarne una specie rarissima e assassina, finita negli USA per una serie di sfortunate coincidenze. John Goodman interpretava un disinfestatore strafottente e compiaciuto, per il quale Landon, nella sua prima stesura del nuovo copione, aveva già progettato un "bel ritorno". Ma come mai la nuova versione della storia si è arenata? Landon spiega che non è più legato al progetto, perché la sua visione puntava non tanto alla commedia horror dell'originale, quanto al body horror, a una maggiore brutalità. La rilettura della vicenda si sarebbe ambientata in una cittadina texana, e ci sarebbe stato un candidato sindaco petroliere, falso e ipocrita, con "una faccia alla Tim Allen", contro una candidata. Nel contesto, sarebbe arrivata l'invasione dei ragni.

Avevo scritto un copione che mi piaceva un sacco, secondo me uno dei miei migliori. Ma il problema è che devi comunque avere a che fare con altre persone, che hanno opinioni diverse sul film che dovremmo fare. È stato un classico caso di divergenze creative, riguardanti punti che non ero disposo a modificare. Siamo tutti passati oltre ormai, è andata così. Ma è stato un distacco sereno. [...]

Mi citavano la scena della doccia, John Goodman nei panni del disinfestatore, ma non sapevano articolarmi una trama precisa, così avevo colto l'opportunità, avevo scritto una cosa molto guidata da un plot vero e proprio. Aveva scene molto più spettacolari dell'originale. Decisamente sarebbe stato un film più costoso. Anche questo deve aver reso tutti un po' nervosi...