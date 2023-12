Aquaman e il regno perduto, la storia di Arthur e suo figlio è tratta dai fumetti

News Cinema

Secondo quanto raccontato dal regista James Wan, la storia di Arthur che diventa padre in Aquaman e il regno perduto è tratta direttamente dal mondo dei fumetti DC.

Quando Aquaman e il regno perduto arriverà sul grande schermo (ormai è questione di giorni) racconterà anche la storia di un padre che augura il meglio a suo figlio. Arthur Curry, come già mostrato nei trailer promozionali diffusi finora, diventerà padre nel sequel di Aquaman e sarà costretto a difendere duramente la sua famiglia da una minaccia potente. Come precisa il regista James Wan, però, la dinamica padre-figlio non è stata creata da zero bensì è tratta dal mondo dei fumetti DC.



Aquaman e il Regno Perduto: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film Aquaman 2 - HD

Aquaman e il regno perduto, il rapporto padre-figlio è tratto dai fumetti DC

Quando Jason Momoa riapparirà sul grande schermo, la vita del suo Arthur non riprenderà esattamente da dov’era stata interrotta. Con un salto temporale, infatti, la trama introdurrà la sua nuova famiglia. Arthur è diventato padre, esattamente come accade nei fumetti seppur in contesti diversi. James Wan, il regista, ha precisato che gran parte dei dettagli relativi alla nuova famiglia di Aquaman composta da Mera e suo figlio provengono dai fumetti DC.

Si tratta di un neonato, il loro figlio Arthur Jr, ed è praticamente tratto direttamente dai fumetti. Il motivo per cui abbiamo intrapreso questa strada è perché sembrava la naturale estensione del primo film. Continuavo a descrivere Aquaman 2 come la parte B del primo film e così gran parte dell’arco narrativo del personaggio e del viaggio dell’eroe che avevamo impostato nel primo film si evolve. Crescono e si espandono nel secondo e ovviamente alla fine del primo film vediamo Arthur sconfiggere suo fratello diventando il Re di Atlantide. In questo film lo vedrete nelle vesti del Re, alle prese con lo stress che consegue quando si gestisce un regno. È una di quelle cose in cui è divertente vederlo alle prese con dinamiche grandi e pesanti, ma in contrasto con gli aspetti quotidiani come la gestione della casa, dare da mangiare al bambino, cambiargli i pannolini. È quella giustapposizione che rende il tutto divertente.

Il destino di Arthur Jr è alquanto travagliato nei fumetti e anche l’ultimo trailer di Aquaman e il regno perduto suggerisce un percorso simile. Nei fumetti, infatti, la vita del bambino è messa in pericolo dal ritorno di Black Manta che vuole vendicarsi di suo padre.