Aquaman e il Regno Perduto, il villain Black Manta in un video backstage

In questo video backstage Yahya Abdul-Mateen II presenta il suo Black Manta, cattivo di Aquaman e il Regno Perduto, e spiega le ragioni dietro al suo comportamento spietato.

È da qualche giorno nei cinema di tutto il mondo Aquaman e il Regno Perduto, non solo il secondo capitolo della saga dell'Aquaman interpretato da Jason Momoa, ma anche il capitolo conclusivo del DC Extended Universe così come lo conosciamo. L'intero universo DC presso la Warner Bros. è infatti in corso di reboot per il 2025 con Superman Legacy, quindi questo film è un addìo da diversi punti di vista. In questa video featurette Yahya Abdul-Mateen II ci racconta qualcosa del suo cattivo, Black Manta. Segue riassunto, perché il video è in lingua originale.



Aquaman e il Regno Perduto: Il Ritorno di Black Manta - HD

Aquaman e il Regno Perduto, il dolore e la rabbia di Black Manta