Apartment 7A: Julia Garner nella prima foto ufficiale del prequel di Rosemary's Baby

News Cinema

Arriverà in streaming su Paramount+ il film che racconta eventi che si svolsero tre anni prima dell'ingresso di Mia Farrow nel famigerato Bramford Building di New York.

E quindi, come già vi avevamo raccontato un paio di anni fa, anche Rosemary's Baby, capolavoro horror di Roman Polanski datato 1968, è stato oggetto di un prequel-treatment.

Il film che racconta cosa è avvenuto anni prima nel Bramford Building, il palazzo nel quale, nel film di Polanski, si trasferiva il personaggio interpretato da Mia Farrow, andando così incontro al suo satanico destino, si intitola Apartment 7A, ed è ambientato nel 1965.

Questa la trama ufficiale del film, che debutterà in streaming su Paramount+ il 27 settembre prossimo.

La giovane e ambiziosa ballerina Terry Gionoffrio sognava di sfondare a New York, ma dopo aver subito un infortunio devastante, viene accolta in casa loro, nel lussuoso condominio Bramford, da una coppia ricca e anziana. Quando il suo compagno di stanza, influente produttore di Broadway, le offre un'altra chance per il palcoscenico, sembra che tutti i suoi sogni si stiano finalmente realizzando. Tuttavia, dopo una serata che non riesce a ricordare del tutto, circostanze inquietanti la portano presto a riconsiderare i sacrifici che è disposta a fare per la sua carriera, mentre si rende conto che qualcosa di malvagio vive non solo nell'appartamento 7A, ma in tutto il Bramford Building.

La protagonista di Terry, che vediamo qui sopra nella prima foto ufficiale del film, è interpretata da Julia Garner, protagonista delle serie Ozark e Inventing Anna, ancora in predicato di essere la protagonista del biopic su Madonna intitolato Material Girl. Nel cast ci sono anche Dianne Wiest e Kevin McNally (la coppia che accoglie Terry in casa) e Jim Sturgess (il produttore).

A dirigere c'è Natalie Erika James, quella che nel 2020 aveva esordito con un horror piuttosto riuscito come Relic, interpretato da Emily Mortimer e Bella Heathcote. James è anche sceneggiatrice assieme a Christian White e Skylar James a partire da un soggetto di quest'ultima.