Anthony Mackie prima di Captain America 4 passa alla regia con Spark, in nome dei diritti civili

Novello Captain America per la Marvel, Anthony Mackie ha deciso di cimentarsi con la regia di Spark, un dramma biografico dedicato a una figura meno nota dei diritti civili degli afroamericani, Claudette Colvin.

Diventato ormai Captain America dopo The Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie ha deciso che il Marvel Cinematic Universe può aspettare, perché, in nome degli stessi valori discussi nella serie, sta per cimentarsi con la regia del dramma biografico Spark, basato sulla storia vera di Claudette Colvin. Mackie dovrebbe occuparsi di questo progetto prima di abbracciare Captain America 4 (senza dimenticare che potrebbe fare capolino in Black Panther Wakanda Forever). Ma Spark è un progetto più piccolo dei citati solo nel budget. Di cosa si parla? Leggi anche Anthony Mackie ufficialmente protagonista di Captain America 4

Anthony Mackie dirige Spark, la storia vera di Claudette Colvin

Spark, diretto da Anthony Mackie al suo debutto alla regia, è la storia vera di Claudette Colvin, che a quindici anni fu protagonista di un gesto di rivendicazione dei diritti degli afroamericani. Nove mesi prima dell'analoga più famosa vicenda che vide al centro Rosa Parks, Claudette nel marzo del 1955 a Montgomery in Alabama rifiutò di cedere a una donna bianca il suo posto in un bus. Nonostante il movimento per i Diritti Civili l'avesse sulle prime sostenuta per il coraggio dimostrato, fu poi ritenuta poco spendibile a livello mediatico per queste campagne.

Un torto che ora Mackie vuole rettificare: "È fantastico fare il supereroe nei film, ma lei lo è stata nella vita reale, tra noi, e sono onorato di raccontare la sua storia." Mackie lavorerà su un copione di Niceole R. Levy, che per lui ha già scritto il The Banker di George Nolfi. A interpretare la giovane Claudette sarà Saniyya Sidney, già vista in Una famiglia vincente - King Richard, attualmente in sala.

Il film si avvarrà della consulenza della stessa Colvin, classe 1939, che ha così commentato il progetto:

67 anni fa, quando la storia m'incollò a quel sedile di quel bus a Montgomery, non avrei mai potuto immaginare che rivendicare i miei diritti potesse innestare un movimento che avrebbe cambiato la direzione della storia. È sul serio un onore che la mia storia sia raccontata dal sig. Mackie, affinché le generazioni future imparino dal nostro passato, per poter andare avanti sapendo che il progresso è possibile e che le cose possono migliorare. Spero che la mia storia ispirerà i giovani a continuare a combattere per i diritti civili e la dignità umana.