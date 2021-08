Anthony Mackie ufficialmente protagonista di Captain America 4

News Cinema

Se ne parla da mesi ma adesso è ufficiale: la star di The Falcon and The Winter Soldier Anthony Mackie sarà protagonista del quarto film di Captain America.

Dopo mesi di speculazioni è ufficiale: sarà Falcon, ovvero Sam Wilson, cioè l'attore Anthony Mackie, a imbracciare lo scudo di Captain America nel quarto film dedicato al supereroe Marvel.

Il film è scritto da Malcolm Spellman, creatore della serie The Falcon and the Winter Soldier, assieme a Dalan Mussoon, che è uno degli sceneggiatori dello show di Disney+ e sarà diretto da Kari Skogland.

La notizia, visto quanto se ne è parlato, non è tanto una sorpresa quanto una conferma ormai attesa. Mackie quindi continuerà sul grande schermo le imprese che lo vedono già coinvolto nella serie, candidata a 5 premi Emmy e lodata per aver portato in primo piano, sia dietro le quinte che in scena, l'esperienza black come nessun'altra serie di supereroi prima d'ora.