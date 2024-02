Another End: ecco il trailer del film di Piero Messina in concorso alla Berlinale

News Cinema

Gael García Bernal, Renate Reinsve e Berenice Bejo sono i protagonisti di questo film decisamente insolito per un autore italiano, che flirta apertamente col sottogenere della fantascienza esistenzialista. Ecco il trailer di Another End, che uscirà nelle sale italiane il 21 marzo distribuito da 01 Distribution.

A quasi dieci anni dalla sua opera prima, L'attesa, Piero Messina torna con un nuovo film che è decisamente insolito per il panorama cinematografico nostrano e che è, con il Gloria! di Margherita Vicario, uno dei due film italiani in corsa per l'Orso d'Oro e gli altri premi del Festival di Berlino 2024, che si apre oggi.

Il film si intitola Another End, conta su un cast internazionale composto da Gael Garcia Bernal, Renate Reinsve, Bérénice Bejo, e Olivia Williams, e racconta una di quelle storie che appartengono chiaramente al sottogenere della fantascienza definito "fantascienza esistenziale", in cui si esplorano le conseguenze delle innovazioni tecnologiche sull modo di concepire la vita, i rapporti, i sentimenti, la malattia, la morte e l'esistenza tutti da parte degli esseri umani.

Questa è la sua trama ufficiale:

Gli occhi svuotati di Sal sembrano vivere solo di ricordi da quando ha perduto Zoe, l’amore della sua vita. Ricordi, come frammenti di uno specchio infranto che non è possibile ricomporre. Sua sorella Ebe, che guarda al fratello con crescente preoccupazione, gli propone di affidarsi ad Another End, una nuova tecnologia, che promette di alleviare il dolore del distacco riportando in vita, per breve tempo, la coscienza di chi se n’è andato. È così che Sal ritrova Zoe ma nel corpo di un’altra donna. Un corpo sconosciuto in cui lui misteriosamente riconosce la moglie. Ciò che si era spezzato sembra improvvisamente ricomporsi. Ma è una gioia fragile, effimera, insidiosa. Può l’amore davvero sopravvivere come un segreto custodito nei corpi?