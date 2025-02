Anora, dopo le nomination agli Oscar torna al cinema il racconto libero dagli schemi di Sean Baker con Mikey Madison

News Cinema

Universal riporta in sala Anora di Sean Baker cpn Mikey Madison, forte delle sue sei candidature agli Oscar 2025: il racconto di una ragazza che sogna una vita diversa, attraverso tre generi cinematografici in un solo film.

Già passato al cinema a novembre, Anora di Sean Baker torna ora in sala dal 20 febbraio, cavalcando l'onda delle sue sei nomination agli Oscar 2025, oltre ai numerosi premi (Palma d'Oro inclusa), che sta raccogliendo questo strano film che muta genere durante la visione, costruito sul talento della sua attrice Mikey Madison. Questo rilancio da parte della Universal Pictures potrebbe essere la seconda occasione per recuperare un lungometraggio che è riuscito a far parlare di sé giocando la carta dell'originalità, cosa non molto frequente. Leggi anche Anora: la recensione del film di Sean Baker Palma d'oro al Festival di Cannes 2024

Anora con Mikey Madison, di cosa parla il film di Sean Baker