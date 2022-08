Anne Heche in coma dopo l'incidente: l'aggiornamento sulle sue condizioni

News Cinema

Dopo essere andata a sbattere venerdì con la sua auto, che si è poi incendiata, contro il muro esterno di una casa, Anne Heche è in condizioni "estremamente critiche", come da dichiarazione ufficiale.

Sono passati cinque giorni dal terribile incidente che venerdì scorso a Los Angeles ha visto protagonista e vittima l'attrice Anne Heche, andata a sbattere con la sua Mini Cooper, poi incendiatasi, contro il muro di una casa. Adesso arriviano aggiornamenti ufficiali sul suo stato di salute che non sono, purtroppo, positivi.

Anne Heche: il bollettino medico

A comunicare le notizie sull'evolversi delle condizioni di Anne Heche è il suo agente, di cui vi traduciamo la dichiarazione:

"In questo momento Anne è in una condizione estremamente critica. Ha un danno polmonare importante che richiede la ventilazione meccanica e delle ustioni che necessitano di un intervento chirurgico. È in coma e non ha ripreso conoscenza da poco dopo l'incidente". Sabato l'attrice era stata dichiarata in condizioni stabili e c'era stata la richiesta da parte della famiglia di preghiere per la sua salute, nonché di rispetto per la sua privacy.

Quando è avvenuto l'incidente (preceduto, a quanto riporta Variety, da un altro pochi minuti prima di quello terribile a Walgrove Avenue), Anne Heche si stava preparando a promuovere il suo ruolo nel crime drime di Lifetime Girl in Room 13, ed era attesa questa settimana proprio per i junkets della serie, presso la Television Critics Association del network.