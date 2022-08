Anne Heche grave dopo un incidente stradale che ha distrutto la sua auto

News Cinema

Anne Heche è andata a sbattere con la sua Mini Cooper contro un'abitazione. L'auto si è incendiata. L'attrice è ricoverata in gravi condizioni.

L'attrice Anne Heche è rimasta vittima di un pauroso incidente avvenuto ieri, venerdì 5 agosto, poco dopo mezzogiorno, quando con la sua Mini Cooper è andata a sbattere violentemente contro una casa su Walgrove Avenue a West Los Angeles. Dopo che la sua auto, come vedete nel video qua sotto mentre viene trainata dai soccorsi, ha preso fuoco, Heche ha riportato serie ustioni ed è attualmente ricoverata. Nessun danno per la proprietaria della casa, che è stata seriamente danneggiata nella facciata.

Here’s the now mangled vehicle owned by actress Anne Heche being towed away after speeding and crashing into a Mar Vista home and sparking a fire. @CBSLA pic.twitter.com/rRSqnM1YDt — Rachel Kim (@CBSLARachel) August 6, 2022

L'incidente ad Anne Heche

TMZ riporta foto e video di quello che ha preceduto l'incidente, ovvero l'attrice che poco prima dello scontro viene ripresa dalle telecamere mentre guida ad alta velocità nella zona residenziale. Non si sa se all'origine di questo comportamento ci sia stato un malore o l'influenza di qualche sostanza assunta da Heche. Secondo TMZ l'attrice è intubata ma non in pericolo di vita. Anne Heche è stata protagonista di tanti film e serie tv, nonché delle cronache, pims per la sua lunga storia con Ellen de Generes poi come moglie di uno dei cameramen dello show di lei, Coley Laffoon, e compagna dell'attore James Tupper fino al 2018. Una vita giovanile costellata di lutti, quella dell'attrice, che oggi ha 53 anni e due figli e alla quale auguriamo di rimettersi al più presto.