Anne Hathaway scrive a una giornalista per scusarsi di una brutta intervista che le ha concesso

E' rimasta stupita Kjersti Flaa, la giornalista che ha condiviso un'intervista del 2012 con una scontrosa Anne Hathaway, quando l'attrice le ha chiesto scusa con una lunga mail di spiegazione.

A chiunque di noi faccia questo lavoro (e i vostri umili redattori di cinema di Comingsoon lo fanno da ben 25 anni), nelle centinaia di interviste fatte è capitato almeno una volta, l'attore o l'attrice scorbutica, che risponde a monosillabi e manifestamente vorrebbe essere da tutt'altra parte. Magari è solo una giornata storta, forse è solo stanco per il jet lag, è in crisi di astinenza da qualcosa, ha litigato con qualcuno, ma in ogni caso non è un'esperienza piacevole per chi in fondo sta cercando di fare il suo lavoro. Magari ne parliamo tra colleghi, ma oggi, quando tutto viene reso pubblico, Kjersti Flaa, una giornalista norvegese che lavora a Hollywood, ha pubblicato il video di un'intervista realizzata nel 2012 per i junket video di Les Misérables, in cui Anne Hathaway, a differenza di altri membri del cast, come Hugh Jackman e Russell Crowe, erano stati disponibili e simpatici, si era dimostrata a dir poco laconica. Con sua grande sorpresa, la giornalista ha ricevuto un'e-mail dall'attrice, tramite il suo ufficio stampa, in cui si scusa e le spiega i motivi del suo malumore.

Anne Hathaway risponde sull'intervista "incriminata"

Kjersti Flaa sul suo canale YouTube ha postato quella che ha definito la sua peggiore intervista, spiegando che fin dalla prima domanda Anne Hathaway stava parecchio sulle sue e da allora in poi la situazione era peggiorata. Ovviamente il video ha raccolto le reazioni di chi l'ha visto e mentre alcuni hanno detto che probabilmente l'attrice aveva avuto una brutta giornata, altri l'hanno semplicemente giudicata maleducata. Con grande sorpresa della giornalista, è arrivata una lunga e-mail in cui Hathaway si scusa e spiega cosa le stava succedendo quando ha concesso quell'intervista. "Mi ha davvero colpito", ha detto Flaa, "Solo a parlarne mi commuovo perché le sono davvero grata per averlo fatto. Si tratta di una lettera molto personale e abbiamo deciso che non avrei detto cosa conteneva esattamente, ma volevo condividere con tutti voi quello che ha fatto". E a questo punto Flaa ha fatto sapere ad Anne Hathaway che la aspetta alla prossima intervista. Non tutti, soprattutto un premio Oscar, avrebbero reagito come l'attrice e questo le fa onore, ma anche se l''intento dichiarato di Kjersti Flaa è quello di mostrare il dietro le quinte spesso faticoso del proprio lavoro (non è tutto glamour quello che luccica), noi che apparteniamo alla vecchia guardia non avremmo sicuramente messo in piazza un momento del genere.