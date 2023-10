Animali Fantastici e dove trovarli? Al momento i sequel sono "parcheggiati", dice il regista David Yates

News Cinema

Si torna a parlare del previsto quarto e quinto film della saga di Animali Fantastici e dove trovarli, ma secondo David Yates al momento non se ne parla proprio.

Ecco una notizia che non farà piacere ai fan dello spin-off potteriano Animali Fantastici e dove trovarli. Al momento non sono previsti altri sequel della saga, almeno ha quanto ha dichiarato il regista David Yates al podcast di Total Film strong>On the Inside, rispondendo ad una domanda in proposito durante la promozione del suo nuovo film, Pain Hustlers - Il business del dolore, per Netflix.

David Yates sul futuro del franchise di Animali fantastici e dove trovarli

Dopo tre film della serie Animali Fantastici e dove trovarli, con Johnny Depp sostituito da Mads Mikkelsen nel terzo film, il programma ne prevedeva altri due ma al momento è tutto fermo. Così ha detto Yates durante il podcast: "Sapete cosa fanno coi film di Animali Fantastici? Sono "parcheggiati". Sono sicuro che a un certo punto Newt potrebbe tornare. Chi può dirlo? Non ne stiamo parlando al momento". Insomma, non c'è niente di concreto ancora sul prosieguo della saga. Era stata J. K. Rowling nel 2016 a parlare di cinque film, cogliendo di sorpresa Yates e tutto il cast, come ha raccontato il regista: "Abbiamo firmato tutti per il primo con grande entusiasmo e Jo, Dio la benedica, disse ' ah, comunque sono cinque film'. Ci guardammo tra di noi perché nessuno ci aveva detto che sarebbero stati cinque. Ci eravamo impegnati a farne uno e quella fu la prima volta che ne sentimmo parlare". Yates ha continuando dicendo di essere molto fiero del terzo film in cui tutti hanno dato il massimo, e che "quando è uscito, avevamo bisogno di fermarci, prenderci una pausa e rilassarci. Per quello che riguarda il nostro ciclo di produzione si è conclusa col terzo film, è stata un'esperienza meravigliosa fare il terzo film. Adesso ci prendiamo una pausa, ed è bello perché mi permette di fare altre cose come Pain Hustlers e altre che ho in programma e di cui sono entusiasta". Anche Eddie Redmayne aveva detto a gennaio che non si parlava ancora di un quarto film e che lui non era in ogni caso a conoscenza della cosa. Non resta dunque che aspettare. Per i nostalgici, ricordiamo che è in preparazione un remake della saga di Harry Potter in forma di serie tv, come annunciato lo scorso aprile, anche se in questo caso bisognerà attendere la conclusione dello sciopero degli attori per saperne qualcosa di più.