Animali Fantastici 3 è primo al boxoffice italiano del weekend, lo segue Downton Abbey 2

Animali Fantastici - I segreti di Silente mantiene la vetta al botteghino italiano del weekend, seguito da Downton Abbey II e Il sesso degli angeli di Leonardo Pieraccioni.

Animali Fantastici - I segreti di Silente tiene facilmente la vetta del boxoffice italiano del weekend, nell'attesa dell'arrivo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Il terzo capitolo della saga, parte del Wizarding World, ha incassato altri 643.000 euro, raggiungendo quindi il totale nostrano di quasi 7.500.000 euro, collocandosi al quinto posto dei migliori risultati stagionali, stando ai dati Cinetel. Nel mondo però non va come dovrebbe: il film di David Yates ha toccato quota 330 milioni di dollari, troppo poco per questo tipo di blockbuster. È meno della metà del boxoffice dei Crimini di Grindelwald, che a sua volta incassò 160 milioni in meno del primo Animali fantastici e dove trovarli. Il futuro della serie potrebbe essere a rischio, come si vocifera.

Esordio al secondo posto per Downton Abbey II - Una nuova era: il nuovo film tratto dalla popolarissima e amata serie televisiva parte con 420.400 euro. Non è ancora stato distribuito negli States, ma il primo atto raccolse 238 milioni di dollari nel mondo per appena una ventina di budget, quindi già i 9 milioni di dollari, rastrellati dove Downton Abbey II è per ora uscito, sono un primo passo nella giusta direzione.

Scende dalla seconda alla terza posizione il Leonardo Pieraccioni prete che scopre di aver ereditato un casino: Il sesso degli angeli, che vede nel cast anche Sabrina Ferilli e Marcello Fonte, ha portato a casa altri 270.000 euro, per un risultato complessivo finora di 1.228.000.