Angry Birds 3 ha una data d'uscita e passa alla Paramount

News Cinema

Il terzo lungometraggio animato dedicato al folle colorato mondo degli Angry Birds ha una data ufficiale d'uscita. Piccolo colpo di scena: passa dalla Sony alla Paramount. Il team creativo rimane grossomodo simile.

Sapevamo dall'anno scorso che Angry Birds 3, il terzo lungometraggio animato basato sul marchio videoludico Rovio, stava per diventare realtà, ora sappiamo ufficialmente che uscirà al cinema tra un paio d'anni e cambierà di scuderia, passando dalla Sony alla Paramount. Come notizia positiva, la maggior parte del cast artistico che ha dato vita ai precedenti capitoli rimarrà invariato. Red, Chuck, Silver e Bomb stanno per tornare!



Angry Birds - Il Film: Nuovo trailer italiano del film - HD

Angry Birds 3, il sequel riparte dalla Paramount