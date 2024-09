Angelina Jolie e l'impegno per i diritti umani: "Vedo che le cose peggiorano, mi sento parte del fallimento"

News Cinema

Accettando il premio onorario Impact Media al Festival di Toronto, Angelina Jolie, reduce dalla promozione di Maria al Festival di Venezia, ha riflettuto su come l'impegno per le cause dei diritti umani violati non riesca a ottenere gli effetti sperati.

Angelina Jolie ha ritirato l'Award in Impact Media al Toronto Film Festival, un premio riservato a chi ha usato il suo lavoro nell'audiovisivo per concentare l'attenzione sulle tematiche sociali. Angelina, che è appena passata dal Festival di Venezia per presentare Maria su Maria Callas e al TIFF porta il suo Senza sangue da Alessandro Baricco, si è dimostrata tuttavia piuttosto amara nel suo sentito discorso, sottolineando come l'impegno in questo senso difficilmente riesca a fare un'effettiva differenza... ma non per questo bisogna demordere. Fino al 2022 inviata speciale dell'UNHCR, la onlus per i rifugiati, Jolie si è particolarmente interessata ai teatri di guerra. Leggi anche Maria, Angelina Jolie a Venezia incarnando Callas: "Condivido la sua vulnerabilità"

Angelina Jolie, la guerra e l'impegno: "Quando mi domandano dello stato del mondo oggi, ammetto che mi viene la nausea"

Angelina Jolie è al TIFF per presentare il suo Without Blood, nuovo impegno da regista, adattamento del romanzo di Alessandro Baricco "Senza sangue" (2002), interpretato da Salma Hayek e Demián Bichir. Un'altra storia sulla guerra, un argomento da lei toccato spesso dietro alla macchina da presa. È il suo impegno parallelo a quello di attrice, acclamato a Venezia nell'ultimo Maria di Pablo Larraín. In prima linea come portavoce dei diritti umani, ritirando il premio onorario Impact Media, è stata piuttosto amara nel suo discorso, che vi proponiamo.

La sfida nel fare film che speri possano avere un impatto è nel guardarsi indietro e chiederti se l'hanno avuto. Come regista, sono stata attratta dai film che parlano di guerra. Ho voluto capire come le persone siano motivate a compiere tali atti di violenza e crudeltà su altri esseri umani. Volevo credere che le storie che ci consentono di capire la nostra umanità condivisa possano rendere questi orrori meno probabili.

Quando mi chiedono come mi sento sullo stato attuale del mondo, mi viene la nausea.

Dopo aver spinto a favore dei diritti umani più elementari per tutte le persone, vedere la realtà peggiorare per così tanti mi fa sentire parte del fallimento del sistema. In un mondo pieno di impegni disattesi, sembra che il potere, il controllo e gli affari contino di più del proteggere il già fragile tessuto dei diritti umani. Come artisti e come pubblico abbiamo mai come ora l'opportunità di guardare e imparare dal cinema mondiale, di ascoltare e di sostenere gli altri che danno il loro punto di vista.

Ho avuto il privilegio di lavorare e collaborare con artisti di tutto il mondo. Mi sono sentita umile davanti al loro talento e alla loro professionalità. Come [...] gli straordinari cineasti dell'Iran e del Sudan il cui lavoro viene proiettato qui questa settimana.

Conoscerci rende più difficili la disinformazione e le divisioni. Empatizzare tra noi - così come l'arte ci consente di fare - può aiutarci a creare l'unità di cui abbiamo bisogno. Non abbiamo certezze di riuscire, ma non abbiamo altra scelta se non quella di essere umani, di continuare a creare.

Grazie per avermi consentito di essere parte di questa comunità creativa, per tutti questi anni.