Anemone: il trailer ufficiale del film con Daniel Day-Lewis
Uno dei più grandi attori contemporanei torna al cinema dopo otto anni di assenza in un film diretto da suo figlio che verrà presentato in prima mondiale al New York Film Festival. Ecco trailer e trama di Anemone con Daniel Day-Lewis.
Speriamo sia solo i figli so' piezz'e core, e non pure che ogni scarrafone è bello a mamma sua. Tradotto: speriamo che questo gesto dettato chiaramente dall'amore paterno non vada sprecato in un film che è una mezza zozzeria. Lo sappiamo tutti che Daniel Day-Lewis, uno dei più importanti attori contemporanei, vincitore di tre-dico-tre Oscar come miglior attore protagonista, si era (di nuovo, per la seconda volta dopo quella del ciabattino a Firenze, richiamato in servizio da Scorsese per Gangs of New York) ritirato dalle scene dopo aver girato un capolavoro come Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson, in cui era più che gigantesco.
Ma in molti sanno anche che Day-Lewis è tornato a recitare sì, ma per suo figlio Ronan, figlio suo e di un'altra non esattamente signora nessuno come Rebecca Miller.
Il film di Ronan Day-Lewis con Daniel Day-Lewis, e scritto in coppia dai due, si intitola Anemone, verrà presentato in prima mondiale al New York Film Festival e secondo la sua trama ufficiale "esplora i legami profondi e complessi che esistono tra fratelli, padri e figli". Guarda un po'.
Più nel dettaglio il film, ambientato nel nord dell'Inghilterra racconta di un uomo che si avventura nei boschi per confrontarsi con il fratello che da anni vive come un eremita, intrappolato in un passato di violenza politica e personale. Il loro ricongiungimento sarà carico di tensione, ma a tratti tenero: un regolamento di conti che chiude una partita durata decenni.
Ecco il trailer ufficiale di Anemone: