Ancora zombie in Corea: il trailer di #Alive, nuovo horror coi morti viventi

News Cinema

Dopo l'acclamato Train to Busan, e in attesa del sequel/non sequel Peninsula, dalla Corea del Sud arriva un nuovo horror coi morti viventi, di cui vi mostriamo le prime immagini.

Dopo Train to Busan e il suo imminente sequel/non sequel, intitolato Peninsula, ecco che dalla vivacissima cinematografia della Corea del Sud arriva il trailer di un nuovo zombie movie che non mancherà di far drizzare le antenne al pubblico degli appassionati di horror.

Si chiama #Alive - con l'hashtag davanti, pare - è l'opera prima di un regista di nome Cho Il-hyung (anche sceneggiatore assieme all'americano Matt Naylor) e vede protagonista Yoo Ah-in (uno dei protagonisti del bellissimo Burning) nei panni di un ragazzo che vive isolato dal resto del mondo nel suo appartamento quando una strana epidemia trasforma la popolazione all'esterno in zombie famelici, rabbiosi e velocissimi.

Questo è il trailer sottotitolato in inglese di #Alive, che debutterà in giugno nei cinema coreani: